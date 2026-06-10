Slovensko čaká dnes nepriaznivé počasie: Hrozia búrky a intenzívny dážď

BRATISLAVA - Na východnom Slovensku treba v stredu počítať s búrkami, silnejší dážď sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, najmä na severe. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy pred búrkami platia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. V daných okresoch je podľa meteorológov zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a s krúpami. Výstrahy platia predbežne do polnoci zo stredy na štvrtok (11. 6.)
Výstrahy pred dažďom platia pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Ojedinele sa tam môže výskyt dážď s úhrnom zrážok 35 až 40 mm. Výstrahy platia predbežne do štvrtka do 3.00 h.