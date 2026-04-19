Exit poll z parlamentných volieb v Bulharsku: Zoskupenie bývalého prezidenta Radeva je na čele

SOFIA - Zoskupenie Progresívne Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva zvíťazilo v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku so ziskom 37,5 percenta hlasov, ukázal exit poll agentúry Alpha Research po uzavretí volebných miestností. Na zloženie väčšinovej vlády však bude potrebovať ďalších koaličných partnerov, informuje agentúra Reuters a AFP.
Strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vedená bývalým premiérom Bojkom Borisovom skončila na druhom mieste so ziskom 16,2 percenta hlasov. Radev pred voľbami avizoval, že chce získať absolútnu väčšinu v 240-člennnom parlamente a odmietol, že by po voľbách vytvoril koalíciu so stranou GERB.
Exit poll tiež predpokladá, že volebná účasť dosiahla 43,4 percenta a že štvorpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu by mohlo prekonať šesť strán. Radev bol prezidentom deväť rokov a v januári z tejto funkcie odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa zasadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a kritizoval posielanie vojenskej pomoci Ukrajine. Počas kampane sľuboval boj proti korupcii. Bulharsko je vystavené politickej nestabilite: politické strany v rozdrobenom parlamente od roku 2021 nedokážu vytvoriť stabilné vládne koalície a za uplynulých päť rokov sa konalo už osem parlamentných volieb.