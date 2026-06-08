Maurícius nedostal od USA ponuku na odkúpenie Čagoských ostrovov

PORT LOUIS - Vláda ostrova Maurícius v pondelok vyhlásila, že od Spojených štátov nedostala žiadnu ponuku ohľadom budúcnosti Čagoských ostrovov. Reagovala tak na nedeľný článok denníka The Daily Telegraph, podľa ktorého americká vláda zvažuje kúpu strategicky dôležitého súostrovia v Indickom oceáne, kde sa nachádza americko-britská vojenská základňa Diego Garcia. Píše o tom agentúra Reuters.
„Maurícijská vláda vzala na vedomie informácie, o ktorých informoval denník The Telegraph. K dnešnému dňu nedostala žiadny oficiálny návrh a americká administratíva ju ani priamo, ani nepriamo neoslovila v súvislosti s dohodou týkajúcej sa ostrova Diego Garcia alebo Čagoských ostrovov,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Postoj Maurícia zostáva nezmenený: jeho zvrchovanosť nad Čagoskými ostrovmi je nediskutabilná,“ zdôraznila vláda.
Británia sa rozhodla Čagoské ostrovy odovzdať svojej bývalej kolónii Mauríciu, od ktorej ich formálne oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy. Dohodu s Mauríciom podpísal britský premiér Keir Starmer v máji 2025. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov. K dohode sa v uplynulom období kriticky postavil americký prezident Donald Trump, ktorý ju označil za „prejav úplnej slabosti“ a „mimoriadne hlúpu“.
Británia preto odovzdanie ostrovov v apríli odložila. „Vždy sme hovorili, že v dohode budeme pokračovať len v prípade, že bude mať podporu USA,“ uviedol vtedy hovorca britskej vlády. The Telegraph v nedeľu informoval, že odkúpenie ostrovov Washingtonom je jednou z alternatív, ktoré zvažuje americká strana.