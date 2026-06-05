Rozdelila ich politika! Vratko z Iné Kafe si podal Haberu: Kedysi som ho žral a dnes? Je mi ho ľúto

BRATISLAVA - Kedysi ho obdivoval, dnes nad ním len krúti hlavou. Frontman skupiny Iné Kafe Vratko Rohoň (52) sa pustil do jednej z najväčších hviezd slovenskej hudobnej scény. Keď padlo meno Paľa Haberu, vyjadril nad jeho konaním obrovské sklamanie.
Rohoň otvoril tému politického angažovania umelcov, ku ktorej má dlhodobo jasný postoj. Hoci rešpektuje právo každého na vlastný názor, podľa neho by sa koncertné pódiá nemali meniť na politické tribúny. „Na veľa ľudí máme dopad, veľa ľudí nás sleduje a majú nás radi pre našu muziku. Prečo si mám niekoho rozhnevať, veď ja sa neživím politikou?“ vysvetlil spevák svoj pohľad v podcaste Diskusia na palete.
Následne však prišlo meno, ktoré zrejme nečakal nikto. Reč sa zvrtla na Paľa Haberu, ktorého Rohoň kedysi považoval za svoj idol. „Ja som mal kedysi strašne rád Paľa Haberu,“ priznal otvorene. O to viac ho vraj zamrzeli niektoré kroky, ktoré spevák počas rokov urobil. Spomenul najmä jeho účinkovanie na podujatiach spájaných s Vladimírom Mečiarom, za ktoré sa Habera neskôr ospravedlnil.
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To však podľa frontmana Iné Kafe nebol jediný moment, ktorý v ňom zanechal rozpačité pocity. Rohoňovi prekáža aj to, že sa líder skupiny Team opakovane verejne vyjadruje k politike. „Nedávno, keď boli mítingy, sa zase vyjadroval v prospech nejakého politického spektra. Potom kde má ten človek tvár? Keď sa teraz ospravedlňuje a vyviňuje sa z toho. Potom preskočí na ďalšiu politickú barikádu a do toho spieva pesničku „Jeden kabát, jedna koža“. Čo si o ňom ja ako fanúšik mám myslieť?“ položil nepríjemnú otázku a dodal, že podobné vystúpenia môžu fanúšikov skôr rozdeliť, než spojiť.