Bradovi Pittovi sa lepí smola na päty: Deti na neho kašlú a na krku má žalobu za 75 tisíc!

USA - Zdá sa, že nad Bradom Pittom sa v posledných týždňoch sťahujú čierne mraky. Len čo sa svet dozvedel o ďalšom dramatickom kroku jeho najstaršieho syna, prišla nová rana. Hollywoodska hviezda totiž čelí nečakanej žalobe za 75-tisíc dolárov a hrozí, že bude musieť zabudnúť na svoj luxusný kozmetický biznis.
Pittova značka Beau Domaine sa ocitla v centre poriadne bizarného sporu. Žalobu podala americká spoločnosť Beau D., ktorá vyrába pánsku kozmetiku vrátane špeciálnych prípravkov na mužské intímne partie.
Majitelia firmy tvrdia, že keď Pitt v roku 2025 premenoval svoju značku z Le Domaine na Beau Domaine, zašiel príliš ďaleko. Podľa nich sú názvy natoľko podobné, že zákazníci môžu byť zmätení. A za to chcú nielen finančné odškodnenie vo výške 75-tisíc dolárov, ale aj zákaz používania názvu Beau Domaine do budúcnosti. „Nejde nám o publicitu. Chceme chrániť značku, ktorú sme roky budovali,“ odkázal zakladateľ spoločnosti Brandon Palas.
Pitt stavil na krásu z viníc
Herec vstúpil do sveta kozmetiky v roku 2022, keď spojil sily s rodinou Perrinovcov, ktorá spravuje legendárne vinárstvo Château Miraval. Práve tam vznikla myšlienka kozmetiky založenej na výťažkoch z hrozna, ktoré majú údajne spomaľovať starnutie.
Pitt pritom od začiatku tvrdil, že nechce vytvoriť ďalšiu "celebritnú značku", ktorá stojí len na známom mene. Teraz však namiesto predaja luxusných krémov rieši právnikov a súdne dokumenty.
Najväčšia rana? Vlastný syn sa vzdáva jeho mena
Akoby toho nebolo dosť, len pár dní pred vypuknutím kauzy prišla ďalšia správa, ktorá musela herca zasiahnuť priamo do srdca. Jeho najstarší syn Maddox Chivan Jolie sa rozhodol definitívne odstrihnúť od slávneho priezviska.
Dvadsaťštyriročný Maddox podal žiadosť o oficiálnu zmenu mena na Maddox Chivan Jolie. Dôvod? Len strohé vysvetlenie – osobné dôvody. Maddox však zďaleka nie je jediný, kto sa od otca dištancuje.
Po rozvode s Angelinou Jolie sa rodinné vzťahy údajne rozpadli natoľko, že viaceré deti sa prestali hlásiť k otcovej identite. Dcéra Shiloh Jolie si po osemnástych narodeninách nechala priezvisko Pitt úradne vymazať. Zahara Marley Jolie sa verejne predstavuje iba ako Zahara Jolie a najmladšia Vivienne Jolie použila v divadelnom programe meno Vivienne Jolie. V zahraničných médiách sa už dlhšie špekuluje, že väčšina zo šiestich detí má s otcom minimálny alebo žiadny kontakt.
Shiloh Jolie, Angelina Jolie a deti (Zdroj: SITA)
Za začiatok rodinnej krízy mnohí považujú neslávne známu hádku v súkromnom lietadle v roku 2016. Práve po nej nasledoval rozvod jedného z najobdivovanejších hollywoodskych párov. Pitt sa neskôr netajil tým, že ako otec zlyhával. „Musím byť pre svoje deti viac. Potrebujú, aby ich niekto počúval a rozumel im. Nebol som v tom vždy dobrý,“ priznal.