OSN vyzvala afganský Taliban, aby prestal so zadržiavaním žien

KÁBUL - Misia OSN v Afganistane (UNAMA) vyjadrila znepokojenie zo zadržiavania žien v provincii Herát pre údajné porušovanie predpisov týkajúcich sa obliekania. Vládne hnutie Taliban vyzvala, aby so všetkými ľuďmi zaobchádzalo rovnako, píše agentúra Reuters.
UNAMA neuviedla, koľko žien bolo postihnutých. Miestne médiá však minulý týždeň informovali, že v provincii Herát bolo zadržaných najmenej 21 žien a dievčat. Taliban na žiadosť o komentár nereagoval.
UNAMA varuje pred porušovaním práv
„UNAMA je znepokojená viacerými zatknutiami a zadržaniami žien v Heráte... za údajné nedodržanie požiadaviek na obliekanie, čo vyvoláva vážne obavy v oblasti ľudských práv,“ uviedla UNAMA v nedeľu neskoro večer na sieti X. „Pripomíname de facto úradom, že všetci ľudia majú právo na slobodu pohybu a že všetky osoby, ženy aj muži, majú právo na rovnosť pred zákonom,“ dodala.
Prísnejšie pravidlá pre ženy
Správy o zadržaniach nasledovali po tom, ako miestne médiá informovali o novej smernici, ktorú Taliban vydal minulý týždeň. Údajne zakazuje ženám objavovať sa na verejnosti bez „správneho hidžábu“. Represívnym opatreniam budú zároveň čeliť ženy, ktoré nedodržia predpisy týkajúce sa obliekania, aj tie, ktoré si odhaľujú tvár alebo nosia make-up. Agentúre Reuters sa nepodarilo túto smernicu nezávisle overiť.
Taliban zaviedol v Afganistane od prevzatia moci v roku 2021 rozsiahle obmedzenia pre ženy a dievčatá, vrátane prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a športu, čo vyvolalo širokú medzinárodnú kritiku, pripomína Reuters. Vládne hnutie tvrdí, že práva žien rešpektuje v súlade so svojou interpretáciou islamského práva.