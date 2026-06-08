Citlivé rokovania vo Varšave: Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie riešil spor o názov jednotky

VARŠAVA - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v sobotu rokoval vo Varšave s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom a s šéfom prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcinom Przydaczom o rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať jednu z ukrajinských vojenských jednotiek po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), informuje o tom agentúra PAP.
Poľsko trvá na citlivej pamäti
Podľa Kosiniaka-Kamysza sú Poľsko a Ukrajina partnermi v otázkach bezpečnosti, no pri historických témach je podľa neho potrebné otvorene hovoriť o sporných otázkach. Poľský minister zároveň ukrajinskej strane tlmočil výhrady Varšavy k rozhodnutiu o názve vojenskej jednotky a zdôraznil, že pamäť na obete Volynského masakru nepodlieha rokovaniam.
V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov. Ukrajinské ministerstvo kultúry v uplynulých dňoch povolilo exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a pri Ľvove. Budanov o tejto otázke v piatok rokoval aj so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Marcinom Bosackim. Témou boli okrem iného ukrajinské návrhy na riešenie vzniknutej situácie.
Zelenskyj a spor o názov jednotky
Zelenskyj udelil jednotke pomenovanie po „Hrdinoch UPA“ koncom mája. Vyvolalo to kritiku viacerých poľských predstaviteľov vrátane prezidenta Karola Nawrockého, ktorý na pondelok zvolal zasadnutie Kapituly radu Bieleho orla s cieľom prehodnotiť možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
Tusk vyzval Nawrockého a Zelenského na priamy a úprimný rozhovor
Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyzval prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou. Uviedol to na sieti X.
Tusk uviedol, že keďže diplomatické snahy nepriniesli výsledok, obracia sa na oboch prezidentov verejne s výzvou na priamy a úprimný rozhovor. Podľa premiéra je potrebné konať skôr, než emócie poškodia solidaritu, ktorá vznikla tvárou v tvár ruskej hrozbe. „Spolupráca je v záujme oboch našich štátov a národov, zatiaľ čo konflikt je v záujme Moskvy,“ zdôraznil.