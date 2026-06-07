TIETO knihy valcujú predaje: Čitatelia ich milujú, odborníci ich stále prehliadajú!

PRAHA - Literárne žánre young adult a romány pre ženy patria medzi stabilne najžiadanejšie. V posledných rokoch sa ich obľuba zvyšuje aj vplyvom komunít čitateľov prepojených na sociálnych sieťach. Vyplýva to z odpovedí kníhkupcov na otázky ČTK. Napriek ich komerčným úspechom zostávajú tieto žánre podľa odborníčky na literatúru Marie Voždovej z Univerzity Palackého v Olomouci prehliadané vedeckou komunitou. Podľa nej však táto populárna literatúra vyniká silnými príbehmi, ozvláštneným jazykom a rôznorodosťou rozprávačských techník.
Podiel týchto románov na tržbách sa v kníhkupectve Knihy Dobrovský pohybuje nad desiatimi percentami – pri young adult je to 13 percent a pri románoch pre ženy 20 percent. „Je to veľa. Žánre ako manga tvoria jednotky percent. Romány pre ženy patria medzi vôbec najsilnejšie žánre spolu s trilermi, ktoré nám však v poslednom čase trochu klesajú,“ uviedol Adam Pýcha, ktorý má v kníhkupectve na starosti e-commerce.
Podľa Jana Stanka, marketingového riaditeľa skupiny Euromedia Group, kam okrem vydavateľstiev patrí aj sieť kníhkupectiev Luxor a od minulého roka aj sieť Knihcentrum a časť predajní Kanzelsberger, patria práve romantika, young adult spolu s trilermi a literatúrou faktu so zameraním na sebarozvoj medzi stabilne najžiadanejšie žánre. Napríklad predaj young adult kníh minulý rok vzrástol o 18 percent, dodal. Presný podiel na tržbách však neuviedol. Naopak, knižný secondhand Knihobot v súčasnosti neeviduje výrazný nárast pri young adult knihách ani pri románoch pre ženy. Romantická literatúra sa podľa marketingovej manažérky Žanety Kratochvílovej podieľa na predaji asi ôsmimi percentami, pri young adult je to približne 6,8 percenta z predajov.
Obľuba sa formuje predovšetkým na sociálnych sieťach
Dodala však, že v prípade young adult budú predaje z dlhodobého hľadiska narastať. „Tým, že ide o literatúru pre špecifické životné obdobie, ktorú chceme mať len málokedy natrvalo v knižnici, počíta sa ich cyklus od nákupu po predaj pokojne na mesiace a mnohé série sa k nám dostávajú veľmi skoro po prečítaní,“ vysvetlila. Obľuba young adult kníh sa formuje predovšetkým na sociálnych sieťach, takže trendy sú podľa Kratochvílovej často veľmi živé a krátkodobé. Aj Stanko uvádza, že obľuba žánrov young adult, romantasy a dark romance rastie vďaka BookToku alebo Bookstagramu, teda komunitám čitateľov na sociálnych sieťach TikTok a Instagram.
Dark romance, subžáner vyznačujúci sa temnými a často kontroverznými témami a intenzívnymi emóciami, podľa Pýchu výrazne zvyšuje a zlepšuje predaje románov pre ženy. Trendmi sú podľa Stanka okrem vzťahových príbehov aj zberateľské edície, série alebo športové romance. „V kategórii young adult je badateľný aj rastúci záujem o čítanie v angličtine a o príbehy s queer tematikou,“ doplnil. Klasická romantická literatúra je podľa Kratochvílovej výrazne konzervatívnejšia. „Čitatelia majú svoje dlhodobo obľúbené tituly a dostať sa medzi 25 dlhodobo najčastejšie kupovaných kníh sa väčšinou podarí len najlepším globálnym bestsellerom,“ uviedla. Podľa Voždovej si ženský román zaslúži pozornosť prinajmenšom ako zaujímavý sociálny jav vo vývoji modernej spoločnosti. Podľa nej slúži ako forma terapie počas náročných životných období.