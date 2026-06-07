Nedeľa7. jún 2026, meniny má Róbert, zajtra Medard

TIETO knihy valcujú predaje: Čitatelia ich milujú, odborníci ich stále prehliadajú!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PRAHA - Literárne žánre young adult a romány pre ženy patria medzi stabilne najžiadanejšie. V posledných rokoch sa ich obľuba zvyšuje aj vplyvom komunít čitateľov prepojených na sociálnych sieťach. Vyplýva to z odpovedí kníhkupcov na otázky ČTK. Napriek ich komerčným úspechom zostávajú tieto žánre podľa odborníčky na literatúru Marie Voždovej z Univerzity Palackého v Olomouci prehliadané vedeckou komunitou. Podľa nej však táto populárna literatúra vyniká silnými príbehmi, ozvláštneným jazykom a rôznorodosťou rozprávačských techník.

Podiel týchto románov na tržbách sa v kníhkupectve Knihy Dobrovský pohybuje nad desiatimi percentami – pri young adult je to 13 percent a pri románoch pre ženy 20 percent. „Je to veľa. Žánre ako manga tvoria jednotky percent. Romány pre ženy patria medzi vôbec najsilnejšie žánre spolu s trilermi, ktoré nám však v poslednom čase trochu klesajú,“ uviedol Adam Pýcha, ktorý má v kníhkupectve na starosti e-commerce.

Podľa Jana Stanka, marketingového riaditeľa skupiny Euromedia Group, kam okrem vydavateľstiev patrí aj sieť kníhkupectiev Luxor a od minulého roka aj sieť Knihcentrum a časť predajní Kanzelsberger, patria práve romantika, young adult spolu s trilermi a literatúrou faktu so zameraním na sebarozvoj medzi stabilne najžiadanejšie žánre. Napríklad predaj young adult kníh minulý rok vzrástol o 18 percent, dodal. Presný podiel na tržbách však neuviedol. Naopak, knižný secondhand Knihobot v súčasnosti neeviduje výrazný nárast pri young adult knihách ani pri románoch pre ženy. Romantická literatúra sa podľa marketingovej manažérky Žanety Kratochvílovej podieľa na predaji asi ôsmimi percentami, pri young adult je to približne 6,8 percenta z predajov.

Obľuba sa formuje predovšetkým na sociálnych sieťach

Dodala však, že v prípade young adult budú predaje z dlhodobého hľadiska narastať. „Tým, že ide o literatúru pre špecifické životné obdobie, ktorú chceme mať len málokedy natrvalo v knižnici, počíta sa ich cyklus od nákupu po predaj pokojne na mesiace a mnohé série sa k nám dostávajú veľmi skoro po prečítaní,“ vysvetlila. Obľuba young adult kníh sa formuje predovšetkým na sociálnych sieťach, takže trendy sú podľa Kratochvílovej často veľmi živé a krátkodobé. Aj Stanko uvádza, že obľuba žánrov young adult, romantasy a dark romance rastie vďaka BookToku alebo Bookstagramu, teda komunitám čitateľov na sociálnych sieťach TikTok a Instagram.

Dark romance, subžáner vyznačujúci sa temnými a často kontroverznými témami a intenzívnymi emóciami, podľa Pýchu výrazne zvyšuje a zlepšuje predaje románov pre ženy. Trendmi sú podľa Stanka okrem vzťahových príbehov aj zberateľské edície, série alebo športové romance. „V kategórii young adult je badateľný aj rastúci záujem o čítanie v angličtine a o príbehy s queer tematikou,“ doplnil. Klasická romantická literatúra je podľa Kratochvílovej výrazne konzervatívnejšia. „Čitatelia majú svoje dlhodobo obľúbené tituly a dostať sa medzi 25 dlhodobo najčastejšie kupovaných kníh sa väčšinou podarí len najlepším globálnym bestsellerom,“ uviedla. Podľa Voždovej si ženský román zaslúži pozornosť prinajmenšom ako zaujímavý sociálny jav vo vývoji modernej spoločnosti. Podľa nej slúži ako forma terapie počas náročných životných období.

Viac o téme: KnihySociálne sieteLiterárne žánreYoung adult Romány pre ženy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Stríž
Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky
Domáci prominenti
Kouri Richinsovová
Žena otrávila svojho manžela: Po jeho smrti napísala knihu pre deti, teraz si vypočula TREST!
Zahraničné
20 silných kníh o
20 silných kníh o láske, ktoré by mal prečítať každý: Zabudni na sladké klišé
hashtag.sk
Neuverteľná cesta losa Emila:
Neuverteľná cesta losa Emila: Prešiel stovky kilometrov, teraz má vlastnú knihu!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

VOLEJBAL-EL MUŽI: J. Ihnát: Albánci už včera potrápili Estóncov, ale vyhrali sme 3:0 a máme body do rankingu
VOLEJBAL-EL MUŽI: J. Ihnát: Albánci už včera potrápili Estóncov, ale vyhrali sme 3:0 a máme body do rankingu
Volejbal
VOLEJBAL-EL MUŽI: M. Masný po víťazstve s Albánskom
VOLEJBAL-EL MUŽI: M. Masný po víťazstve s Albánskom
Volejbal
Raši reaguje na kritiku opozície
Raši reaguje na kritiku opozície
Správy

Domáce správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Vpravo Zuzana Čaputová s
Šokujúca správa! Zuzana Čaputová a Juraj Rizman sa rozišli: KONIEC po šiestich rokoch
Domáce
Richard Raši
Opozícia sa podľa Rašiho vyhovára: Schôdze sú zvolávané v pracovnom čase
Domáce
Dráma v Terchovej: Muž po epileptickom záchvate skolaboval v reštaurácii, zasahovali horskí aj leteckí záchranári
Dráma v Terchovej: Muž po epileptickom záchvate skolaboval v reštaurácii, zasahovali horskí aj leteckí záchranári
Žilina

Zahraničné

Predseda iránskeho parlamentu a
Iránsky vyjednávač Kálíbáf varuje: Americké a izraelské základne sú legitímne ciele
Zahraničné
Členovia volebnej komisie sa
V Arménsku sa skončilo hlasovanie v parlamentných voľbách: Začalo sa sčítanie hlasov
Zahraničné
Za dobrotu na žobrotu?!
Za dobrotu na žobrotu?! Poctivý dôchodca nahlásil TENTO bočný príjem! Prišiel o časť peňazí od štátu
Zahraničné
Na pochode na počesť
Tragédia vo Francúzsku: Brutálna vražda 11-ročného dievčaťa vyvolala protesty a otázky o zlyhaní systému
Zahraničné

Prominenti

Slnko v sieti. Zuzana
Prišlo to ako blesk z jasného neba: Čaputová a Rizman spoločným vyhlásením potvrdili ROZCHOD!
Domáci prominenti
Ozzy Osbourne
Vdova po Ozzym Osbournovi vytočila fanúšikov: Je to nechutné, chceš na ňom len zarobiť!
Zahraniční prominenti
Obávaný kat reštaurácií Martin
Obávaný kat reštaurácií Martin Novák odhalil svoje tajomstvo: Luxusné menu rád vymení za toto!
Domáci prominenti
Fotenie propagačných fotiek k
Možno sa mali stretnúť... ale nie zamilovať! Plevčík je opäť single: Takto zvláda utajený rozchod
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TIETO knihy valcujú predaje:
TIETO knihy valcujú predaje: Čitatelia ich milujú, odborníci ich stále prehliadajú!
Zaujímavosti
Týchto 5 jednoduchých testov
Týchto 5 jednoduchých testov môže prezradiť, ako dobre vaše telo starne: Urobíte si ich sami doma!
vysetrenie.sk
močový mechúr
Prelom v liečbe rakoviny močového mechúra: Nová terapia môže pacientom ušetriť náročnú operáciu
Zaujímavosti
FOTO Nenápadné kúsky rozpútali hotové
Nenápadné kúsky rozpútali hotové šialenstvo: Na aukcii za ne padali astronomické sumy!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)

Šport

Konečne to dokázal: Alexander Zverev získal svoj vytúžený grandslamový titul!
Konečne to dokázal: Alexander Zverev získal svoj vytúžený grandslamový titul!
Roland Garros
Neuveriteľne dlhá víťazná šnúra je u konca: Švédskeho fenoména Duplantisa prekonal Marschall
Neuveriteľne dlhá víťazná šnúra je u konca: Švédskeho fenoména Duplantisa prekonal Marschall
Diamantová liga
Brazília pred MS prišla o jedného kanárika, ale Ancelotti má v zostave jasno: Tím je na správnej ceste
Brazília pred MS prišla o jedného kanárika, ale Ancelotti má v zostave jasno: Tím je na správnej ceste
MS vo futbale
Rozpadnutý asfalt, červená vlajka a divoký záver: Veľká cena Monaka s historicky najmladším víťazom
Rozpadnutý asfalt, červená vlajka a divoký záver: Veľká cena Monaka s historicky najmladším víťazom
Formula 1

Auto-moto

Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
Doprava
FOTO: Omoda 7 je už na Slovensku: nová štýlovka z Číny s pekným priestorom i cenou
FOTO: Omoda 7 je už na Slovensku: nová štýlovka z Číny s pekným priestorom i cenou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Pracovný pohovor
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
O práci s humorom
Kolega zarába viac na tej istej pozícii? 4 kroky, ako situáciu riešiť bez toho, aby ste vo firme spálili mosty
Kolega zarába viac na tej istej pozícii? 4 kroky, ako situáciu riešiť bez toho, aby ste vo firme spálili mosty
Mzda
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Rady a tipy
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Rady a tipy

Technológie

Ničí rýchle nabíjanie batériu v mobile? Test 40 Android telefónov ukázal, čo jej škodí oveľa viac
Ničí rýchle nabíjanie batériu v mobile? Test 40 Android telefónov ukázal, čo jej škodí oveľa viac
Zariadenia
Prasacie hlavy v Paríži aj klamstvá o Zelenskom. Uniknuté dokumenty odhaľujú ruské plány, v ktorých sa spomína aj Slovensko
Prasacie hlavy v Paríži aj klamstvá o Zelenskom. Uniknuté dokumenty odhaľujú ruské plány, v ktorých sa spomína aj Slovensko
Bezpečnosť
Táto funkcia v telefóne sľubuje vyšší výkon, no často robí presný opak. Mnohí ju majú zapnutú už z výroby
Táto funkcia v telefóne sľubuje vyšší výkon, no často robí presný opak. Mnohí ju majú zapnutú už z výroby
Návody
Skrytá zásobáreň mangánu pod našimi nohami mohla ovplyvniť dejiny Zeme. Vedci ju spájajú s obdobím, keď planéta získala kyslík
Skrytá zásobáreň mangánu pod našimi nohami mohla ovplyvniť dejiny Zeme. Vedci ju spájajú s obdobím, keď planéta získala kyslík
Veda a výskum

Bývanie

Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!

Pre kutilov

Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Dvor a záhrada
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Šok na svadbe: Prichytila som ju, ako môjmu mužovi hovorí, že toto je jeho posledná šanca si s ňou užiť
Partnerské vzťahy
Šok na svadbe: Prichytila som ju, ako môjmu mužovi hovorí, že toto je jeho posledná šanca si s ňou užiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vpravo Zuzana Čaputová s
Domáce
Šokujúca správa! Zuzana Čaputová a Juraj Rizman sa rozišli: KONIEC po šiestich rokoch
Fatálna nehoda na juhu
Domáce
Fatálna nehoda na juhu Slovenska: FOTO Vodič prešiel do protismeru! Čelnú zrážku neprežili dvaja ľudia
To snáď nemyslia vážne?!
Domáce
To snáď nemyslia vážne?! České turistky v Tatrách pobúrili: VIDEO Napriek zákazu sa na hulváta kúpali priamo v plese
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda v Kremnických Baniach: Po zrážke auta a motorky je cesta neprejazdná

Ďalšie zo Zoznamu