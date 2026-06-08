FOTO Borisa Kollára s novou rodinkou: Toto je jeho ďalšie dieťa a... Laura nezostala ticho!

BRATISLAVA - Boris Kollár opäť rozvíril vody slovenského šoubiznisu. Na verejnosť sa dostali informácie o jeho ďalšom dieťati s Ludmilou Kudriovou. A hrdý otec potvrdil všetky dohady a hrdo zapózoval s novonarodenou dcérkou. Jeho bývalá partnerka Laura Vizváryová si neodpustila ostrý odkaz.
Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár je aj po nedávnom rozchode s Laurou Vizváryovou neustále v centre pozornosti. V posledných týždňoch dáva najavo, že si nachádza čas na všetky svoje deti a blízkych. Len nedávno sa zúčastnil na významnej rodinnej udalosti – prvom svätom prijímaní syna, ktorého má so speváčkou Barborou Balúchovou. Následne navštívil aj Nicka, syna Andrey Heringovej, ktorý sa stal čerstvým otcom. A nezabudol ani na svoju novú rodinku.
Práve túto tému otvoril podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý vo svojom videu prezradil informácie, o ktorých sa dovtedy len špekulovalo. „Dnes je 1. mája - Sviatok práce, a tak máme dôvod na oslavu intenzívnej práce Borisa Kollára. Narodilo sa mu ďalšie dieťa. Prepáčte, nie Borisovi, slečne Kudriovej. Je to jej tretie dieťa, volá sa Elisa. Boris, keď máš s tou ženou už tretie dieťa, tak by už bolo na čase sa k tým deťom aj priznať, nemyslíš?” povedal vo videu Zoroslav Kollár.
Po jeho slovách nasledovalo gesto, ktoré mnohí považovali za potvrdenie doterajších dohadov. Ludmila Kudriová totiž na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, ktorá okamžite vyvolala veľký ohlas. Na zábere je Boris Kollár s novonarodenou dcérkou v náručí, pričom na jeho tvári nechýba spokojný a hrdý úsmev. K fotografii pridala stručný, no výstižný komentár: „Nová rodinka." Príspevok nezostal bez odozvy.
Krátko po jeho zverejnení sa ozvala aj Laura Vizváryová, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila odkaz, ktorý viacerí sledovatelia považovali za nepriamu reakciu na vzniknutú situáciu. „Niektorí ľudia by sa mali hanbiť, ale nemajú chrbtovú kosť, naozaj nemajú,” zneli jej slová. Hoci nikoho menovite nespomenula, medzi verejnosťou sa okamžite začalo špekulovať, že naráža práve na Borisa Kollára a Ludmilu Kudriovú. Ani druhá strana však nenechala tieto slová bez reakcie. Ludmila Kudriová sa rozhodla odpovedať stručne, no pomerne ostro. „Milujem, keď si niekto uverí natoľko, že je niekto,” odkázala prostredníctvom sociálnej siete.
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