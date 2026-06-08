Na letisku zažil šok: Nepustili ho domov, hoci v krajine žije takmer 40 rokov

LONDÝN - Mala to byť obyčajná cesta domov z rodinnej dovolenky. Namiesto návratu však zostal uviaznutý v zahraničí. Dôvodom boli nové pasové pravidlá, o ktorých nemal ani tušenie. Prípad vyvolal vlnu kritiky a upozornil na problém, ktorý môže zasiahnuť milióny ľudí.
Rodinná dovolenka v gréckej Kefalónii sa pre Kylea Harrisa zmenila na nepríjemnú nočnú moru. Keď sa chcel spolu s manželkou a dvoma synmi vrátiť domov do Veľkej Británie, pracovníci leteckej spoločnosti mu odmietli povoliť nástup na palubu lietadla, píše The Sun.
Dôvod? Nemal pri sebe britský pas. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o bežný problém cestovateľa. Kyle však nie je turista ani cudzinec. V Británii žije od detstva, chodil tam do školy, pracuje, platí dane a vychováva svoju rodinu. Má však aj americké občianstvo a na cestu si vzal iba americký pas.
To by ešte donedávna nepredstavovalo problém. Situácia sa však zmenila po zavedení nových pravidiel, ktoré začali platiť vo februári tohto roka. Podľa nich musia britskí občania s dvojitým občianstvom pri návrate do Spojeného kráľovstva predložiť britský alebo írsky pas. Alternatívou je takzvaný certifikát oprávnenia, ktorý stojí približne 589 libier (682,18 eur).
Kyleova manželka Ruth priznala, že rodina o zmene vôbec nevedela. „Pred rezerváciou, počas cesty ani pri registrácii nás nikto neupozornil, že by mohol vzniknúť problém. Môj manžel sa zrazu cítil ako cudzinec v krajine, ktorú celý život považoval za svoj domov,“ uviedla na sociálnych sieťach.
Rodina musela neplánovane predĺžiť pobyt v Grécku a obrátila sa na britský konzulát aj ministerstvo zahraničných vecí.
Nie je pritom jediná. Podobné prípady sa v posledných mesiacoch objavujú čoraz častejšie. Médiá informovali o britsko-španielskej študentke, ktorá zostala uviaznutá v Španielsku, o tínedžerke z Dánska či o britsko-dánskej študentke, ktorú nepustili na let z Indie. Všetkých spája rovnaký problém – nemali pri sebe britský pas napriek tomu, že sú britskými občanmi.
Podľa britských úradov sú nové pravidlá spojené so zavedením systému ETA (Electronic Travel Authorisation), teda elektronického povolenia na vstup do krajiny. To sa vzťahuje na zahraničných cestujúcich, no britskí občania s dvojitým občianstvom ho nemôžu využívať. Preto musia svoju britskú príslušnosť preukázať britským pasom alebo špeciálnym certifikátom.
Kritici však tvrdia, že úrady o zmene informovali nedostatočne. Mnohí ľudia sa o nových podmienkach dozvedeli až v momente, keď ich nepustili na palubu lietadla.
Experti upozorňujú, že problém môže zasiahnuť viac než milión ľudí s dvojitým občianstvom. Mnohí z nich totiž britský pas bežne nepoužívajú alebo ho vôbec nevlastnia.
Prípad Kylea Harrisa tak opäť rozvíril diskusiu o tom, či boli nové pravidlá zavedené dostatočne citlivo. A zároveň ukázal, že aj človek, ktorý v krajine žije prakticky celý život, môže zrazu zostať stáť pred zatvorenou bránou na letisko.