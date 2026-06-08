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Stoličkové skrine ničia domácnosti: Toto je podľa ľudí najotravnejší zlozvyk doma

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Nie je to neumytý riad ani pohodené ponožky. Nový prieskum odhalil, čo ľudí doma rozčuľuje najviac – a mnohí sa v tom okamžite spoznali. Fenomén takzvaných „chairdrobes“ poznajú domácnosti po celom svete.

Každý to pozná. Na stoličke v spálni sa postupne kopia mikiny, rifle, tričká či bundy. Oblečenie, ktoré ešte nie je úplne špinavé, no zároveň sa nikomu nechce odložiť do skrine. Výsledkom je malá hora textilu, ktorá sa časom mení na permanentnú súčasť izby.

Internet tento fenomén pomenoval jednoducho – „chairdrobe“. Spojenie slov chair a wardrobe označuje stoličku, ktorá sa zmení na improvizovanú skriňu, píše Daily Mail.

A práve tento zlozvyk sa podľa nového prieskumu zaradil medzi najväčšie domáce iritácie. Mnohí ľudia priznávajú, že pohľad na kopu oblečenia ich rozčuľuje viac než neustlaná posteľ či neporiadok v kuchyni.

Psychológovia tvrdia, že podobné správanie je oveľa bežnejšie, než si myslíme. Ľudia si často vytvárajú „prechodné zóny“, kam odkladajú veci, ktoré nechcú okamžite riešiť. Stolička v spálni sa tak stáva najjednoduchším riešením.

Problém je, že z jedného trička sa veľmi rýchlo stane celá kopa oblečenia. A čím dlhšie tam veci ostávajú, tým menšia je šanca, že ich niekto uprace.

Odborníci upozorňujú, že neporiadok v domácnosti môže vplývať aj na psychiku. Chaos okolo nás totiž zvyšuje stres a pocit vyčerpania. Mnohí ľudia si pritom ani neuvedomujú, že ich neustále rozčuľujú práve malé každodenné detaily.

Zaujímavosťou je, že fenomén „chairdrobe“ sa stal virálnym najmä na sociálnych sieťach. Ľudia zverejňujú fotografie svojich stoličiek plných oblečenia a priznávajú, že ide o problém, ktorý sa im nikdy nepodarilo vyriešiť.´

Niektorí odborníci odporúčajú jednoduché pravidlo – ak si oblečenie nechcete obliecť znova, okamžite patrí do koša na pranie. Ak je ešte čisté, treba ho vrátiť do skrine. Práve „dočasné odkladanie“ totiž vytvára najväčší chaos.

Pomôcť môže aj menší počet vecí v domácnosti či vytvorenie konkrétneho miesta na oblečenie, ktoré je už nosené, ale ešte nie je určené na pranie.

Zdá sa však, že boj so stoličkovou skriňou bude ešte dlhý. A mnohé domácnosti sa v tomto probléme spoznajú až príliš dobre.

Viac o téme: OblečenieNeporiadokStoličkaChairdrobes
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