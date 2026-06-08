ŠOKUJÚCI ÚTOK medveďa: Turista sa ukryl v aute, ani to mu nepomohlo!

VIDRARU – Tento turista môže ďakovať bohu, že ešte žije. Pritom v situácii, kde mu išlo o holý krk, sa ocitol nedopatrením a svojou nerozvážnosťou. Všetko sa odohralo na horskej ceste, kde narazil na medvedicu s malými.
V stredu 27. mája došlo na diaľničnom úseku neďaleko rumunskej priehrady Vidraru v strednej časti krajiny k vážnemu incidentu. Turista Georgi Bižev (46) sa práve presúval autom po ceste, keď musel náhle zabrzdiť. Ako píše NeedToKnow, na vozovke sa objavila medvedica s mláďaťom.
Hodil medvedici jedlo
Georgi v tom momente rozmýšľal len nad tým, ako divému zvieraťu pomôcť. Bez rozmyslu jej hodil zvyšky jedla. Ako sa o pár sekúnd ukázalo, bolo to zrejme najhoršie rozhodnutie v jeho živote.
Medvedica zareagovala pomerne agresívne. Podišla k jeho vozidlu a vôbec jej neprekážalo, že Georgi má zavreté dvere aj okno. Doslova rozbila okno a zaútočila. Bulharský turista sa už nemal kde skryť. Medvedica ho chcela vytiahnuť von, no to sa jej napokon nepodarilo.
Turista však skončil s ťažkými zraneniami. Medveď ho pohrýzol na ľavej ruke. Okrem toho doplnil, že schytal aj pár nepekných škrabancov, keď zdvihol ruky, aby si ochránil tvár. Život mu zachránili vodiči, ktorí tiež zastali na vozovke a ich hlasné trúbenie zviera napokon odplašilo. Svoje spravil aj bezpečnostný pás. Vďaka tomu, že sa Georgi pripútal, ho medvedica nedokázala vybrať von z auta.
"Bolo to šialené. Len som zbadal ako nastraťila uši a skočila po mne. Snažila sa ma labami chytiť a vytiahnuť von z auta," povedal o strete s medvedicou.
Známa turistická lokalita
Experti po medializácii tohto útoku zdôraznili, že medvedica nezaútočila len tak náhodou. Pravdepodobne chránila svoje mláďa. Úsek cesty, kde sa incident odohral je známy ako ako "medvedí priesmyk". Turisti tu často zastavujú, kŕmia a pozorujú divokú zver zblízka.
Bulharský turista napokon priznal, že radšej nemal medvedici hodiť žiadne jedlo. Sám doplnil, že to považuje za veľmi nevhodné, priam nebezpečné. Medvedica ani jej mláďa neutrpeli žiadne zranenia.
V Rumunsku platí zákon na zákaz kŕmenia divej zveri. Za porušenie hrozí pokuta do výšky takmer 5 000 libier (5786 eur). Medveď patrí okrem toho medzi chránené druhy zvierat.