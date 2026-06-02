Šokujúce vyhlásenie: Ukrajine sa vyhráža ďalší štát! Máme vás na muške

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP Photo/Andreea Alexandru)
MINSK - Napätie medzi Kyjevom a Minskom sa opäť stupňuje. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyslal smerom k Ukrajine tvrdý odkaz a naznačil, že Bielorusko má vybraný konkrétny cieľ, ktorý sa nachádza neďaleko spoločnej hranice.

Vzťahy medzi Ukrajinou a Bieloruskom sa v posledných dňoch dostali pod ďalší tlak. Po sérii varovaní z Kyjeva prišla ostrá reakcia z Minska. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko naznačil, že jeho krajina má na ukrajinskom území presne určený cieľ, pričom hovoril aj o jeho konkrétnych súradniciach.

Jeho vyjadrenia zazneli po tom, čo Ukrajina informovala, že na území Bieloruska identifikovala stovky potenciálnych objektov, ktoré by mohli predstavovať hrozbu.

Minsk tvrdí, že pozná svoj cieľ

Lukašenko podľa portálu Kyiv Independent reagoval slovami, že hoci Ukrajina hovorí o stovkách možných cieľov v Bielorusku, Minsk sa sústreďuje iba na jeden.

„Možno identifikovali 500 cieľov, ale my máme jeden hlavný cieľ s presnými súradnicami a je veľmi blízko Bieloruska. A oni to chápu,“ vyhlásil bieloruský líder.

Zároveň zdôraznil, že podľa jeho názoru si ukrajinské ozbrojené sily neželajú otvorenie ďalšieho frontu.

„Ukrajinská armáda si neželá vojnu s Bieloruskom. Som si tým istý. Uvedomujú si totiž, že by to znamenalo ďalších tisíc kilometrov frontovej línie a uzavretie hranice medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Potrebujú to? Nie,“ dodal podľa Kyiv Independent.

Zelenskyj upozornil na možné riziko

Lukašenkove slová zazneli v čase, keď Kyjev otvorene hovorí o rastúcich bezpečnostných obavách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno upozornil, že jeho krajina sa pripravuje aj na scenár, v ktorom by sa do prípadnej ofenzívy zapojilo Bielorusko.

Dôvodom sú okrem iného spoločné rusko-bieloruské vojenské aktivity vrátane jadrových cvičení, ktoré Ukrajina pozorne sleduje.

Kyjev preto avizoval prijatie preventívnych opatrení. Zelenskyj zároveň Minsk varoval, že prípadný útok proti Ukrajine nezostane bez odozvy.

„Musia pochopiť, že ak dôjde k agresii proti Ukrajine a proti nášmu ľudu, bude to mať následky,“ odkázal bieloruskému vedeniu.

Ruské útoky pokračujú

Popri slovnej prestrelke medzi Kyjevom a Minskom čelí Ukrajina aj naďalej intenzívnym ruským útokom.

Ako informuje portál Ukrajinská pravda, počas nočných útokov na Černihivskú oblasť utrpelo zranenia osem ľudí vrátane troch detí. Už deň predtým tam prišiel o život 58-ročný muž.

Ďalšie desiatky civilných obetí hlásili aj z Chersonskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti, kde úrady evidovali najmenej 18 zranených.

Terčom útokov bol aj Charkov. Drony tam zasiahli viaceré objekty vrátane garážových komplexov, kde následne vypukli požiare. V Odeskej oblasti sa podľa ukrajinských úradov útoky zamerali na priemyselnú infraštruktúru.

Ukrajinská protivzdušná obrana zároveň uviedla, že počas jednej noci zneškodnila 228 z celkového počtu 265 ruských dronov vyslaných proti ukrajinskému územiu.

