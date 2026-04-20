MOSKVA - Kremľu imponujú výzvy víťaza bulharských parlamentných volieb Rumena Radeva na obnovenie pragmatického dialógu s Ruskom. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to dnes povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Radevova strana Progresívne Bulharsko podľa takmer úplných výsledkov nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Bulharsku získala 44,7 percenta hlasov, čo jej zrejme bude stačiť na absolútnu väčšinu v Národnom zhromaždení.
Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny brániacej sa ruskej vojenskej agresii a vyzýva na obnovenie spolupráce s Ruskom. "Imponujú nám slová ako pána Radeva, ktorý zvíťazil vo voľbách, tak aj niektorých ďalších európskych lídrov o pripravenosti riešiť problémy cestou dialógu, pragmatického dialógu s Ruskou federáciou," povedal Peskov.
Rusko vo februári 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, čím zažehlo najväčší vojnový konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Bulharsko najmä v úvodných mesiacoch vojny patrilo ku kľúčovým podporovateľom napadnutej krajiny. Radev si svojimi proruskými vyhláseniami vyslúžil porovnanie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý zastával politiku ústretovú Moskve.
Podľa agentúry Reuters sa ale Radev k zahraničnopolitickým otázkam vyjadroval doteraz iba neurčite a zatiaľ nie je jasné, do akej miery zmení zahraničnú orientáciu Bulharska, členského štátu NATO na juhovýchodnom krídle EÚ. Za obnovenie dialógu s Ruskom sa v poslednom čase vyslovili okrem iného slovenský premiér Robert Fico, predseda belgickej vlády Bart De Wever či talianska premiérka Giorgia Meloniová.