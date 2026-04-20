Od prezidenta k premiérovi: TAKTO Radev pobláznil celé Bulharsko! Má to byť ďalší Orbán a porovnávajú ho aj s Ficom

SOFIA – Len chvíľu po maďarských voľbách si volili novú vládu aj v Bulharsku. Najchudobnejšia krajina Európskej únie (EÚ) síce zvolila novú stranu, ale jej predseda sedel ešte donedávna v prezidentskom kresle.
Počas uplynulého víkendu sa konali v Bulharsku parlamentné voľby. Domáce obyvateľstvo volalo vo veľkom po zmene, preto sa očakával podobný scenár ako v Maďarsku. Najviac hlasov síce získala nová strana, ale jej predsedom bol bývalý prezident Rumen Radev, ktorý opustil úrad len nedávno. Ako informuje Dnevnik, progresívne Bulharsko vyhralo so ziskom 44 percent vďaka svojej proruskej a protikorupčnej volebnej kampani. Exit poll agentúry Alpha Research hovoril o 37,5 percentách hlasov.
Masové protivládne protesty koncom roka
V krajine vládne z hľadiska politiky turbulentné obdobie. Voľby boli vyhlásené predčasne, pretože v decembri minulého roku sa pokúsila vtedajšia vláda presadiť kontroverzný rozpočet. Vyvolalo to masové protesty po celej krajine, pričom ich vo veľkom podporoval aj prezident Radev.
Prezidentom takmer 10 rokov
V minulosti pôsobil Radev ako bojový pilot. Lietal na stíhačkách MiG-29. Neskôr sa vypracoval na veliteľa bulharských vzdušných síl. Z prezidentského kresla odstúpil v januári 2026. Hlavou Bulharska bol 9 rokov. Už ako prezident sa Radev snažil o obnovenie vzťahov s Ruskou federáciou a kritizoval nielen sankcie EÚ voči Moskve, ale aj vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu.
"Ľudia odmietli aroganciu a samoľúbosť starých strán a nepodľahli klamstvám a manipulácií. Ďakujem im za dôveru. Európa potrebuje kritické myslenie a pragmatické činy pri budovaní novej bezpečnostnej infraštruktúry. Bulharsko sa bude snažiť prispieť k budovaniu priemyslu a k obnoveniu konkurencieschopnosti EÚ. Vybudujeme silné Bulharsko v silnej Európe," povedal Radev v prvom prejave po zverejnení výsledkom volieb.
Euroskeptik a kritik pomoci pre Ukrajinu
Podľa BBC je Bulharsko silným partnerom v oblasti dodávania zbraní a munície zo sovietskej éry na Ukrajinu. Robí tak cez tretie krajiny, prevažne Rumunsko. Radev už viac ako 4 roky verejne vystupuje proti dodávaniu zbraní, pričom to opisuje ako hlavný dôvod pretrvávajúcej vojny. Okrem toho vyhlasuje, že Ukrajina túto vojnu nemôže vyhrať. Podobne sa vyjadroval aj Viktor Orbán, ktorý po prehre odchádza z postu premiéra po dlhých 16 rokoch.
Pozícia Rudeva v Bulharsku je podľa BBC podobná, akú má premiér Robert Fico na Slovensku. Obidvaja kritizujú EÚ z dodávania zbraní pre Kyjev, ale ani jeden nechce uvaliť veto na súkromných výrobcov zbraní.