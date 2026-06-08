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KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto išiel čas s Čaputovou a Rizmanom, idylický párik a láska za časov covidu!

Rozprávkový vzťah prezidentky sa, žiaľ, skončil. Zobraziť galériu (22)
Rozprávkový vzťah prezidentky sa, žiaľ, skončil. (Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr., Ján Zemiar, Ramon Leško, Instagram/zuzana_caputova)
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PEZINOK/BRATISLAVA - Nie každý vzťah obstojí v skúške časom. Za prípadným koncom môže byť viacero dôvodov, no spomienky na vždy zostanú. To isté sa týka aj prominentného páru prezidentky Zuzany Čaputovej a aktivistu Juraja Rizmana, ktorí sa dali dohromady pred šiestimi rokmi. Ich spoločná rozprávka sa začala práve za krutých časov covidu a jej koniec prišiel pomerne nečakane. Fotky z minulosti však svedčia o tom, že tejto dvojici to skutočne pristalo a mali aj mnoho spoločného.

Náhla správa o konci vzťahu tohto ostro sledovaného páru teda šokovala verejnosť a mnohí si už ani nevedeli túto dvojicu predstaviť oddelene. Aj keď sa to nezdá, ale Čaputová a Rizman sa dali dohromady už pred vyše šiestimi rokmi. Išlo o obdobie hlbokých anti-covid opatrení, kedy sme vám túto informáciu priniesli exkluzívne.

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Kedy sme ich videli prvýkrát spolu?

Už koncom mája 2020 sa dvojica zrejme často stretávala, no tentokrát sme boli pri tom. Svoju lásku po prvých spoločných fotkách už prestali skrývať.

Prezidentka Zuzana Čaputová na romantickej prechádzke so svojim partnerom Jurajom
Zobraziť galériu (22)
Prezidentka Zuzana Čaputová na romantickej prechádzke so svojim partnerom Jurajom  (Zdroj: Vlado Benko Jr.)

Čaputová si strážila svoje súkromie, no už v tom čase sa dalo povedať, že obidvaja sa z pracovného života poznali už viac ako 13 rokov. Kým sa ich vzťah zmenil na lásku, populárny aktivista so zelenou agendou už vtedy pracoval u nej v prezidentskej kancelárií. "Áno, sme spolu. Je to veľmi osobné, a preto, ak dovolíte, viac sa k tomu vyjadrovať nebudem," povedal v spomínaný máj 2020 pre Topky Rizman. "Vzťah pani prezidentky je jej súkromnou záležitosťou a nijako mi neprináleží komentovať. Všetci by sme mali rešpektovať súkromie pani prezidentky," sekundoval vtedy jej hovorca Martin Strižinec a vzťah nepoprel.

Neskôr prezidentka vzťah potvrdila aj v politickej debate v komerčnej televízii. "Je to tak, som šťastná a som za to vďačná," reagovala v júni 2020 hlava štátu. Bolo tak už len otázkou času, kedy sa pár ukáže na verejnosti aj oficiálne

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Prvý pán alebo partner?

Keďže však Rizman nebol manželom Zuzany Čaputovej, z hľadiska etiky a protokolu pre neho neplatili rovnaké pravidlá ako napríklad pre prvú dámu. Funkcia "prvého pána" v našej ústave dokonca ani nie je zadefinovaná. Bol jednoducho vedený ako "partner prezidentky".

Prvýkrát sa pár oficiálne objavil na letnom predstavení divadla GUnaGU, ktoré sa odohralo v Starom meste v Bratislave v júli 2020.

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Facebook/Staré Mesto - srdce Bratislavy/Barbora Jančárová)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Facebook/Staré Mesto - srdce Bratislavy/Barbora Jančárová)

Prvá romantika v Tatrách

Romantická chvíľka pre pár nastala aj v Tatrách, kam sa dvojica vybrala uprostred leta 2020. Čaputová vtedy priviedla aj svoje dve dcéry.

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Facebook/Juraj Rizman)

Následne sa počas uplynulých rokov, a to aj po konci Čaputovej mandátu v roku 2024, objavoval párik pri rôznych formálnych a aj neformálnych príležitostiach na verejnosti.

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová - Branislav Šimončík)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: archív J.R.)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: TASR/AP)

Prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom.
Zobraziť galériu (22)
Prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom.  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezidentka sa so svojím partnerom už tradične zúčastnili na festivale Pohoda v Trenčíne
Zobraziť galériu (22)
Prezidentka sa so svojím partnerom už tradične zúčastnili na festivale Pohoda v Trenčíne  (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Prezidentka sa so svojím partnerom už tradične zúčastnili na festivale Pohoda v Trenčíne
Zobraziť galériu (22)
Prezidentka sa so svojím partnerom už tradične zúčastnili na festivale Pohoda v Trenčíne  (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na oficiálnej návšteve Kanady
Zobraziť galériu (22)
Prezidentka SR Zuzana Čaputová na oficiálnej návšteve Kanady  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vpravo Zuzana Čaputová s jej partnerom Jurajom Rizmanom
Zobraziť galériu (22)
Vpravo Zuzana Čaputová s jej partnerom Jurajom Rizmanom  (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Facebook/Juraj Rizman)

Slnko v sieti. Zuzana Čaputová, Juraj Rizman
Zobraziť galériu (22)
Slnko v sieti. Zuzana Čaputová, Juraj Rizman  (Zdroj: Ján Zemiar)

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová v Ríme
Zobraziť galériu (22)
Juraj Rizman a Zuzana Čaputová v Ríme  (Zdroj: Facebook/Juraj Rizman)

Viac o téme: VzťahFotografieZuzana ČaputováRozchodJuraj RizmanPárKoniec vzťahu
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