Pellegrini odhalil tabuľu v Topoľčanoch: Spolu s Maltézskym rádom otvorili komunitné centrum

TOPOĽČANY - Prezident SR Peter Pellegrini spoločne s Fra' Johnom Timothy Dunlapom, 81. kniežaťom a veľmajstrom Maltézskeho rádu, v utorok spoločne odhalili pamätnú tabuľu na Komunitnom centre sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch. Centrum bolo otvorené v roku 2023 z iniciatívy a z finančných prostriedkov Maltézskeho rádu v súčinnosti s mestom Topoľčany. Je 24. centrom vybudovaným v strednej Európe.
Komunitné centrum ponúka sociálne a vzdelávacie programy zamerané na deti, matky a tehotné ženy. Jeho pracovníci a dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko tam zároveň poskytujú sociálne poradenstvo a organizujú kultúrne podujatia i prednášky. Cieľom centra je výučba základných sociálnych a hygienických návykov detí i učenie starostlivosti o deti a domácnosť pre ich matky.
Prezident SR ocenil prácu, ktorú v komunitnom centre odvádzajú jeho pracovníci a dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko. „Som nesmierne rád, že dnes na Slovensku hostíme významnú a historickú návštevu, pretože veľmajster Maltézskeho rádu k nám zavítal skoro po 30 rokoch. A ešte viac ma teší, že sme popri našich oficiálnych rokovaniach v paláci navštívili aj mesto Topoľčany a toto úžasné miesto, kde priamo naživo vidno, čo sa dá spraviť, keď sa dajú dokopy ľudia, ktorí niečo chcú, majú víziu a chuť. Pamätná tabuľa, ktorú sme dnes odhalili, zachytáva len jeden okamih. Ale práca a odkaz, ktorý sa tu dennodenne deje, je trvalý,“ povedal prezident.
„Som obzvlášť hrdý na dobre etablovanú prítomnosť Maltézskeho rádu v tejto krajine, v ktorej Maltézska pomoc Slovensko poskytuje širokú škálu programov sociálnej inklúzie pre starších ľudí, ľudí bez domova, osobám so zdravotným postihnutím, ukrajinským utečencom a rómskym komunitám s cennou podporou slovenských úradov. Pamätná tabuľa, ktorú sme odhalili, bude slúžiť ako trvalá pripomienka našej spoločnej návštevy tohto pozoruhodného centra a je hmatateľným symbolom vynikajúcich vzťahov medzi Slovenskom a Maltézskym rádom,“ uviedol veľmajster Maltézskeho rádu Fra' John Timothy Dunlap.
V sprievodnom programe veľmajstra na Slovensku bola aj prehliadka Katedrály svätého Emeráma v Nitre. Jeho program bude mať i slávnostný rozmer. Okrem tradičných rokovaní a stretnutí delegácií sa uskutoční výnimočná štátna večera.
