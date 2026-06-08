Polícia pátra: Muž mal zneužiť ukradnutú kartu a vybrať stovky eur

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Bratislavskí policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý zo zaparkovaného auta pred veľkoobchodom s potravinami v Ivanke pri Dunaji odcudzil kabelku a následne platobnou kartou neoprávnene vybral hotovosť v celkovej výške 580 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.
Policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý zneužil platobnú kartu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Polícia vyzvala občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti, pohybu alebo pobytu osoby, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
Policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý zneužil platobnú kartu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)