Bizár na červenom koberci: Fúha, módna návrhárka (83) šokovala verejnosť... To fakt urobila toto?!

NEW YORK - Hostia prestížneho módneho podujatia zostali v šoku. Legendárna návrhárka Betsey Johnson síce prišla v extravagantnom outfite, no najväčšie prekvapenie si nechala až pre fotografov. To, čo následne predviedla na červenom koberci vo veku 83 rokov...
Mnohí hostia na prestížnom podujatí v New Yorku zostali v nemom úžase. Zatiaľ čo ostatné celebrity stavili pred objektívmi na klasické pózy, legendárna módna návrhárka Betsey Johnson opäť dokázala, že pravidlá jednoducho neuznáva.
Osemdesiattriročná ikona módneho sveta dorazila na odovzdávanie cien Accessories Council Excellence Awards v kreácii, ktorú si nebolo možné nevšimnúť. Priesvitné šaty s výraznými čiernymi prvkami pôsobili extravagantne, teatrálne a miestami až provokatívne. Presne v duchu štýlu, ktorým je návrhárka známa už celé desaťročia.
To najväčšie prekvapenie však prišlo až pred objektívmi fotografov. Betsey predviedla niečo, čo by od ženy v jej veku čakal len málokto. Bez zaváhania totiž predviedla svoj slávnu šnúru, ktorou sa už roky prezentuje na rôznych podujatiach po celom svete. Prítomní neverili vlastným očiam. Energia, ktorú z návrhárky vyžarovala, by jej mohli závidieť aj o niekoľko desaťročí mladšie ženy.
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