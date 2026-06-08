Zlá správa pre opozíciu: Koalícia v PRIESKUME rastie, bez Matoviča to nepôjde, je tu aj nečakaný NÁVRAT!

BRATISLAVA - Najnovší model volebných preferencií rozhodnutých voličov zrejme nevyznie dvakrát dobre pre aktuálne opozičné strany. Dve kľúčový koaličné subjekty totiž oproti májovým meraniam zaznamenali viac ako jednopercentný nárast. Napriek tomu aj na opačnej strane by museli pri tvorbe koalície robiť kompromisy a nedávne slová premiéra o tom, že by mohol po voľbách nastať pat, sa zdajú byť po tomto meraní pravdepodobné.
Prieskum vykonávala agentúra SCIO od 1. do 4. júna 2026 na vzorke 1 023 respondentov. Toto meranie ukázalo posilnenie dvoch koaličných strán a zároveň ďalšie prehĺbenie volebného patu.
Najsilnejšou opozičnou stranou zostáva Progresívne Slovensko so ziskom 18,58 percenta hlasov. Spolu so stranami Sloboda a Solidarita (7,48 percenta), KDH (6,19 percent) a Demokrati (6,06 percent) by však podľa prepočtu mandátov získali iba 68 kresiel v Národnej rade SR. Na vytvorenie parlamentnej väčšiny by preto potrebovali aj podporu hnutia SLOVENSKO, ktoré by dosiahlo 9,55 percenta.
Oproti májovému prieskumu si polepšili najmä vládne strany Smer-SD a Hlas-SD. Smer by získal 17,03 percenta hlasov a Hlas-SD rovných 8 percent. Obe strany si medzimesačne pripísali približne 1,5 percentuálneho bodu. Pre Hlas-SD ide zároveň o prvý návrat nad hranicu ôsmich percent od novembra 2025.
"Stále je to však výrazne menej, ako by potrebovali na pokračovanie vo vládnutí, a to aj s perspektívnym koaličným partnerom, hnutím Republika (10,97 percent)," skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Návrat Kotlebovcov?
Prieskum podľa analytikov priniesol aj niekoľko zaujímavých zistení mimo tradičných preferencií. Agentúra sa po dlhšom čase rozhodla zaradiť do modelu aj stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Tí by však momentálne získali len niečo cez polpercento.
"Zaujímavosťou prieskumu boli spontánne odpovede niektorých respondentov smerom k strane Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, čo nás po dlhšom čase primälo zaradiť tento subjekt do modelu. V kategórii ‚iné‘ sa objavili aj odpovede typu: ‚ktorákoľvek strana, v ktorej bude Richard Sulík‘, čo predstavuje zaujímavý podnet na ďalšiu analytickú pozornosť," uzavrel Klus.