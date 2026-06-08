Strach v meste: Medveď sa pohybuje v uliciach, školy museli zatvoriť!

TOKIO - V japonskom meste Ucunomija severne od Tokia museli v pondelok zavrieť takmer sto základných a stredných škôl, keďže v uliciach sa už tretí deň pohybuje medveď. Po zvierati aktuálne pátrajú desiatky ľudí. Informuje o tom agentúra AFP.
„Do oblastí, kde bol medveď spozorovaný, sme vyslali vozidlá, aby sme ľudí upozornili a vyzvali ich, aby zostali doma alebo v autách,“ povedal agentúre AFP predstaviteľ mesta a dodal, že zviera hľadajú desiatky poľovníkov, policajtov a miestnych predstaviteľov.
Šelmu v meste s 500.000 obyvateľmi počas víkendu spozorovali najmenej desaťkrát, prvýkrát v sobotu ráno. V súčasnosti nie je jasné, či ide iba o jedného medveďa alebo o viacerých jedincov. V sobotu ho spozorovali v obytnej štvrti a o deň neskôr v nákupnej pasáži, ako aj v parku, pri strednej a pri základnej škole. V pondelok skoro ráno videli obyvatelia medveďa v blízkosti jedného z veľkoobchodov, uviedol predstaviteľ mesta.
V uplynulých rokoch spozorovali v Japonsku rekordný počet medveďov a došlo aj k desiatkom útokov na ľudí, najmä v mestských oblastiach. Vlani usmrtili medvede celkovo 13 osôb a úrady evidovali 50.000 spozorovaní.