Madonna (67) klame telom: Uff, to je luxusný zadoček!

LOS ANGELES - Všetky oči smerovali na Madonnu. Popová ikona sa objavila na neohlásenom koncerte v New Yorku, kde fanúšikov ohúrila nielen vystúpením, ale aj outfitom, ktorý dal naplno vyniknúť jej postave. To je luxusný zadoček!
Slávna speváčka sa objavila na neohlásenom vystúpení na Times Square v New Yorku. Svoj koncert odohrala pri príležitosti začiatku každoročných osláv Pride Month komunity LGBT, ktorú Madonna dlhodobo podporuje.
Fanúšikov však tentoraz nezaujímali len jej hity, ale aj odvážny outfit, ktorý zvýraznil jej postavu. Kráľovná popu stavila na ružový model s korzetovými prvkami, v ktorom predviedla energické tanečné čísla. Pri pohľade na jej figúru mnohí len neveriacky krútili hlavou.
Najväčší rozruch vyvolali zábery zozadu, na ktorých Madonna predviedla mimoriadne pevné krivky. Speváčka počas približne dvadsaťminútového vystúpenia rozdávala úsmevy, tancovala a užívala si kontakt s publikom. Aj po desaťročiach na scéne tak ukázala, že vek je pre ňu len číslo.
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