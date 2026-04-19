ŠIALENSTVO v Tatrách: Obľúbená dolina praskala vo švíkoch, šokujúce VIDEO nekonečného radu ľudí!

KRAKOW - Tatry opäť ukázali, že ich ľudia milujú bez ohľadu na ročné obdobie. Krásne počasie vytiahlo do hôr také množstvo turistov, že Chochołowska dolina v sobotu doslova praskala vo švíkoch. Obrovský dav pripomínal skôr púť než jarnú prechádzku.
Slnečná sobota priniesla do Poľska prvú výraznú jarnú vlnu a Tatry zažili nápor, aký býva skôr počas veľkých sviatkov. Teploty vystúpili až na 18 °C, obloha bez jediného oblaku a príjemné jarné slnko vytiahli ľudí z domovov — a mnohí zamierili rovno do hôr.
Obrovský nápor pocítila Dolina Chochołowska, jedno z najnavštevovanejších miest v poľských Tatrách. Ide o najväčšiu a najdlhšiu dolinu na okraji poľských západných Tatier. Každý rok sem prichádzajú davy turistov, aby videli prvé jarné farby a krokusy, a inak tomu nebolo ani teraz. Na chodníkoch sa tvorili dlhé zástupy a miestami bolo problémom vôbec prejsť.
Fotografie a videá z preplneného údolia sa objavili na profiloch Tatromaniak a Tatry na sociálnych sieťach, ktoré zaznamenal poľský turista Michał Lemański. Zábery ukazujú nekonečné rady turistov, zaplnené chodníky a prakticky žiadny priestor na pokojnú prechádzku.
Pod príspevkami sa okamžite rozbehla bujná diskusia. "Pôjdem do hôr za tichoch a pokojom... a toto si pomyslelio 3 milióny Poliakov," napísal s humoro jeden z nich. "Ako krásne musí byť na iných chodníkoch, keď všetci chodili za krokusmi v Chochołowskej," reagovala ďalšia.
„Čisté potešenie, byť na promenáde ako v centre mesta“, neodpustil si iróniu ďalší Poliak. Viacerí zábery porovnávajú s púťou, iní to označili za "nočnú moru". „Nie každý si môže dovoliť týždennú dovolenku. Ale je pravda, s takými davmi hory strácajú svoje čaro,“ zhodnotil ďalší. „Keď vidím takéto obrázky, som rád, že tam nie som,“ napísal iný.