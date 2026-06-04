Tajila veľkú vášeň! Známa herečka sa pochválila úspechom: TAKTO ju veru nepoznáte

BRATISLAVA - Herečka Lucia Siposová patrí medzi výrazné tváre slovenského divadla, filmu aj televízie. Talentovaná umelkyňa, ktorá si získala divákov nielen svojím hereckým umením, ale aj charizmou, teraz odhalila záľubu, o ktorej vedel len málokto.
Lucia Siposová patrí medzi herečky, ktoré si svoje súkromie strážia a zvyčajne prekvapujú najmä novými pracovnými projektmi. Tentoraz však odhalila aj kúsok zo svojho voľného času a ukázala, že jej blízka je aj voda a život na lodi. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu z lode, ku ktorej pridala stručný, no výstižný odkaz: „Urobila som kapitánske skúšky.“
Na zábere stojí pri kormidle na palube lode. Nechýbajú slnečné okuliare, vo vlasoch má uviazanú šatku, oblečenú rifľovú bundu a modrú sukňu. Z fotografie je zrejmé, že sa cíti vo svojom živle a pobyt na vode si naplno užíva.
Zdá sa teda, že herectvo nie je jedinou vášňou talentovanej umelkyne. Kapitánske skúšky totiž rozhodne nepatria medzi jednoduché záležitosti a vyžadujú si nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Lucia tak ukázala ďalšiu stránku svojej osobnosti a dokázala, že sa nebojí nových výziev.
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