Škandál v katolíckej cirkvi: Prepustili významného exorcistu! O UFO povedal šokujúce veci

WASHINGTON - V katolíckych kruhoch v USA sa rozvírila nečakaná kauza. Známy exorcista a psychológ prišiel o významnú funkciu po tom, čo verejne spájal pozorovania UFO s pôsobením démonických síl.
Výroky o UFO mu zlomili väz
Katolícka arcidiecéza vo Washingtone ukončila pôsobenie jedného zo svojich najznámejších exorcistov. Kardinál Robert McElroy rozhodol o odvolaní monsignora Stephena Rossettiho z funkcie po sérii kontroverzných vyjadrení, v ktorých spájal neidentifikované lietajúce objekty s aktivitou démonov.
Rozhodnutie nezostalo len pri personálnej zmene. Arcidiecéza zároveň oznámila ukončenie spolupráce s Centrom svätého Michala pre duchovnú obnovu, organizáciou, ktorú Rossetti vedie.
Arcidiecéza hovorí o skresľovaní učenia Cirkvi
Podľa vyhlásenia washingtonskej arcidiecézy boli problematické nielen samotné výroky exorcistu, ale aj spôsob, akým ich prezentovalo centrum na sociálnych sieťach.
Kardinál McElroy uviedol, že tvrdenia prepájajúce UFO s prítomnosťou démonov vážne deformujú oficiálne katolícke učenie o diablovi, démonoch a exorcizmoch. Práve preto sa vedenie arcidiecézy rozhodlo zasiahnuť.
„Démoni sa radi skrývajú,“ tvrdil exorcista
Rossetti svoje názory prezentoval vo videu zverejnenom 29. mája na sociálnej sieti Facebook. V ňom varoval pred tým, čo podľa neho môže stáť za hláseniami o UFO či údajných stretnutiach s mimozemšťanmi.
„Je tu určité nebezpečenstvo,“ povedal vo videu.
Podľa jeho slov démoni zámerne ukrývajú svoju činnosť, pretože sú účinnejší vtedy, keď ľudia netušia, čo sa v skutočnosti deje. Rossetti zároveň tvrdil, že tieto sily môžu vplývať na ľudské myslenie a manipulovať udalosťami tak, aby človeka privádzali k zlým rozhodnutiam. O prípade informovala agentúra AP.
Väčšina pozorovaní UFO sú podľa neho démoni
Exorcista zašiel ešte ďalej. Vyhlásil, že podľa jeho osobného presvedčenia by mnohé, možno dokonca väčšina hlásení o UFO, mohli mať démonický pôvod. Zároveň zdôraznil, že katolík nemusí byť v rozpore s učením Cirkvi, ak verí v existenciu života na iných planétach. On sám však takúto možnosť odmieta a je presvedčený, že mimo Zeme život neexistuje.
Po zásahu arcidiecézy prišlo ospravedlnenie
Po odvolaní z funkcie Rossetti zverejnil stanovisko na webovej stránke Centra svätého Michala. Priznal, že rozhodnutie ho zasiahlo a vyvolalo v ňom smútok. „Prosím o odpustenie za všetky spôsoby, ktorými som sa mohol odchýliť od učenia Cirkvi, najmä vo videu o mimozemšťanoch a démonoch,“ uviedol.
Dodal, že poslušnosť voči Cirkvi považuje za jednu zo svojich najvyšších priorít a chce zabezpečiť, aby jeho ďalšia činnosť aj aktivity centra zostali v súlade s oficiálnym učením.
Uznávaný odborník s veľkým publikom
Stephen Rossetti nepatrí medzi neznáme postavy katolíckeho sveta. Je rešpektovaným psychológom a zároveň exorcistom, ktorý si získal výraznú pozornosť aj na sociálnych sieťach. Na Instagrame ho sleduje viac než 148-tisíc ľudí.
Centrum svätého Michala, ktoré vedie, sa venuje najmä duchovnej podpore kňazov a ďalších osôb čeliacich rôznym osobným či pastoračným problémom.
Už v roku 2023 Rossetti v rozhovore pre agentúru AP upozorňoval, že verejnosť sa čoraz intenzívnejšie zaujíma o témy démonickej posadnutosti, exorcizmu a duchovného boja. Práve jeho najnovšie vyjadrenia však napokon vyvolali reakciu, ktorá ho pripravila o jednu z najvýznamnejších cirkevných funkcií.