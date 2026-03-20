Novinky v Tatrách: TAKÉTO fotky ťa po novom môžu vyjsť poriadne draho! Národný park vytiahol novú zbraň na turistov

ZAKOPANÉ - Poľský Tatranský národný park (TPN) zavádza netradičnú zbraň proti porušovaniu pravidiel. Do tímu pribudol takzvaný „cyber ranger“, ktorý bude prehľadávať sociálne siete, odhaľovať nelegálne aktivity turistov v Tatrách a pomáhať ich následne sankcionovať. Podľa vedenia parku sa totiž čoraz viac priestupkov presúva práve do online priestoru.
Podľa riaditeľa TPN Szymona Ziobrowského sa problém v posledných rokoch výrazne zhoršil „Pozorujeme rastúci trend, že turisti vstupujú do oblastí, ktoré nie sú sprístupnené pre bežný turistický ruch. Ide o miesta určené najmä pre horolezeckú činnosť, nie pre klasickú turistiku,“ vysvetľuje Ziobrowski v rozhovore pre denník Gazeta Krakowska.
Ako dodáva, problém nekončí samotným vstupom do zakázaných lokalít. Turisti svoje výstupy často zverejňujú na sociálnych sieťach a tým motivujú ďalších. „Publikujú to na Instagrame, Facebooku či YouTube a tým inšpirujú ďalšie osoby k podobným aktivitám. Vidíme jasný nárast takéhoto správania,“ hovorí riaditeľ.
Nový „cyber ranger“ a jeho úlohy
Park preto vytvoril novú pozíciu - človeka, ktorý bude systematicky prehľadávať internet a vyhľadávať podozrivé príspevky. Jeho úlohou bude nielen nájsť fotografie či videá, ale aj overiť, kde presne vznikli, a následne identifikovať ich autorov. „Je to mravčia práca. Treba prejsť sociálne siete, určiť miesto, kde bol záber urobený, nájsť osobu, zistiť jej totožnosť a následne ju potrestať,“ opisuje Ziobrowski.
Doteraz túto činnosť vykonávali pracovníci parku a stráž prírody, no bolo to časovo náročné. „Stráž parku má byť predovšetkým v teréne, nie pri počítači. Preto sme sa rozhodli zamestnať človeka, ktorý sa bude špecializovať práve na toto,“ dodáva. V TPN sa už pre nového pracovníka ujal neoficiálny názov „cyber ranger“.
„Cyber ranger“ sa bude zameriavať na široké spektrum porušení. To sa týka od vstupov do uzavretých oblastí, cez pohyb mimo vyznačených chodníkov, až po používanie dronov, nelegálne bivakovanie či výstupy na východy a západy slnka, ktoré sú v Tatrách zakázané. Kontrolovať bude aj obsah, ktorý síce nie je priamo nelegálny, ale propaguje správanie odporujúce ochrane prírody. Turisti, ktorí sa na internete pochvália nelegálnym výkonom, môžu počítať s rôznymi následkami, t.j. od napomenutia až po pokutu. Pri viacerých porušeniach môže suma presiahnuť aj 1000 zlotých (takmer 234 eur).
Vedenie parku verí, že samotná existencia „cyber rangera“ bude mať preventívny účinok. „Chcel by som, aby turisti vedeli, že v parku pracuje osoba, ktorá sleduje sociálne siete z hľadiska nelegálnych aktivít. Bolo by skvelé, keby sa vďaka tomu jednoducho zdržali takýchto činov,“ uzatvára Ziobrowski.