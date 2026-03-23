Už ste videli všetko? VIDEO Tento cyklista v Tatrách dokázal opak! V šoku ostali turisti aj verejnosť

POPRAD - Vo Vysokých Tatrách sa opäť objavil turista, ktorý posunul hranice toho, čo je možné. Sociálnymi sieťami sa šíri video cyklistu jazdiaceho v zasneženom vysokohorskom teréne. Jeho správanie vyvolalo pobúrenie.
Na sociálnych sieťach sa opäť rozprúdila diskusia o nevhodnom správaní turistov v Tatrách. Stránka Tatry zverejnila video, na ktorom cyklista jazdí po zasneženom vysokohorskom teréne vo Vysokých Tatrách, a to v podmienkach, ktoré sú určené výhradne pre peších turistov. "Keď si povieš, že dnes už si videl všetko… Tatry ti ukážu opak," uvádza popisok videa.
Autori videa uviedli, že sa cyklistu pokúsili osloviť. Jeho reakcia ich však prekvapila. "Spýtali sme sa ho, ako sa tam dostal, a jeho odpoveď znela: 'Nechápem, prečo sa všetci čudujú, ja sa skôr čudujem, čo robíte vy na cyklotrase,'" povedal. Pod príspevkom sa ozval aj ďalší turista, ktorý tvrdí, že videl jeho stopy v snehu. "Jeho stopy som videl cestou na Zbojku, nechápal som," napísal jeden z nich.
Konanie cykloturistu sa nestretlo s pochopením ani na sociálnych sieťach. Komentujúci nešetrili kritikou. "Toto už je moc," zareagovala Katarína. "Keď si zabudol rozum doma," napísala Dana. "Dobrovoľný darca orgánov," znela ďalšia reakcia. Mnohí upozorňujú, že podobné správanie je nebezpečné nielen pre samotného cyklistu, ale aj pre ostatných návštevníkov hôr.
Podobný prípad sa objavil aj koncom minulého roka, keď sa na sociálnych sieťach šírilo video cyklistov jazdiacich po zamrznutom Štrbskom plese. Teploty však v tom čase neboli dostatočne nízke na to, aby bol ľad bezpečný. Aj vtedy verejnosť reagovala pobúrene.