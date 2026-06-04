Influencerka sa pred smrťou správala zvláštne: Hodiny pred tragédiou ju nahlásili v luxusnom hoteli

RIO DE JANEIRO - Svet umenia zasiahla nečakaná smrť známej influencerky a kurátorky. Len niekoľko hodín predtým, ako ju našli mŕtvu v luxusnom hoteli v Brazílii, mala vyvolať rozruch medzi hosťami. Polícia okolnosti jej smrti vyšetruje.
Umelecká komunita po celom svete smúti za známou influencerkou Hilde Lynn Helphensteinovou, ktorá vystupovala pod prezývkou Jerry Gogosian. Štyridsaťročnú Američanku našli mŕtvu v luxusnom hoteli Rosewood v brazílskom São Paule, kde sa nachádzala po kozmetickom zákroku. Okolnosti jej smrti sú zatiaľ nejasné a prípad vyšetrujú ako podozrivú smrť.
Podľa zahraničných médií sa len niekoľko hodín pred tragédiou dostala do pozornosti personálu hotela. Na influencerku a jej spoločnosť mala byť podaná sťažnosť po tom, čo sa údajne nevhodne správala vo verejných priestoroch hotela. V oznámení sa spomína čiastočné odhalenie tela, ktoré malo znepríjemniť pobyt ostatným hosťom.
V ten istý večer zverejnila aj nezvyčajné video na sociálnych sieťach. Na záberoch pôsobila dezorientovane, hovorila nesúvislo a jej prejav vyvolal medzi fanúšikmi otázniky. Video sa po jej smrti začalo masovo šíriť internetom.
Nasledujúci deň ju našli bez známok života v hotelovej izbe. Alarm spustil muž, ktorý sa predstavil ako jej plastický chirurg. Tvrdil, že sa s ňou nedokáže spojiť a obáva sa o jej zdravotný stav. Keď hotelový personál vstúpil do izby, našiel ju mŕtvu. V miestnosti sa podľa správ nachádzala prázdna fľaša vodky, lieky a rozbité sklo.
Podľa brazílskych médií bola Helphensteinová v krajine približne tri týždne a zotavovala sa po kozmetickej operácii. Objavili sa tiež informácie, že niekoľko dní pred smrťou mala skončiť v zdravotníckom zariadení po podozrení na predávkovanie. Tieto informácie však zatiaľ oficiálne nepotvrdili vyšetrovatelia.
Hilde Lynn Helphensteinová bola v umeleckom svete známou osobnosťou. V roku 2018 založila instagramový účet Jerry Gogosian, na ktorom satiricky komentovala fungovanie umeleckého trhu, galérií a zberateľov. Postupne si vybudovala desaťtisíce sledovateľov a stala sa jedným z najvýraznejších hlasov súčasnej umeleckej scény na sociálnych sieťach.
Okrem sociálnych sietí sa venovala kurátorskej činnosti, moderovala podcast o umení a spolupracovala s významnými značkami a aukčnými domami. Jej ironický pohľad na zákulisie umeleckého sveta jej priniesol popularitu, ale aj množstvo kontroverzií.
V minulosti otvorene hovorila aj o psychickom vyčerpaní spôsobenom neustálou prítomnosťou na sociálnych sieťach. V roku 2025 si dokonca dala viac ako 50-dňovú prestávku od internetu, pretože podľa vlastných slov bojovala s emocionálnym vyčerpaním.
Presná príčina smrti zatiaľ nie je známa. Brazílske úrady čakajú na výsledky forenzných testov a vyšetrovanie pokračuje. Hotel potvrdil, že s políciou plne spolupracuje.