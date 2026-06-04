Vychudnutá Halina Pawlowská: Skolabovali jej pľúca! Boj o život

PRAHA – Šokujúce priznanie obľúbenej spisovateľky! Halina Pawlowská (71), ktorú si verejnosť spája najmä s humorom a dobrou náladou, prehovorila o dramatických chvíľach, keď doslova bojovala o život. Známa Češka skončila v nemocnici v kritickom stave a lekári riešili mimoriadne vážnu situáciu.
Pawlowská sa k desivej udalosti vrátila v rozhovore pre podcast moderátora Čestmíra Strakatého. „Bol to pľúcny kolaps. Mala som v krvi veľa oxidu uhličitého a nevydychovala som škodliviny. Bola som otrávená,“ opísala momenty spred dvoch rokov, ktoré jej navždy zostanú v pamäti.
Situácia bola podľa jej slov veľmi vážna. „Išlo o život. Uvedomila som si, že človek nikdy nevie. Ďakujem za každé nové ráno,“ priznala otvorene spisovateľka. Lekári jej nikdy presne nepovedali, čo kolaps spôsobilo. Domnievali sa však, že mohlo ísť o následok postcovidového syndrómu, ktorý sa u niektorých pacientov prejavuje aj dlhý čas po prekonaní ochorenia.
Pobyt v nemocnici bol pre známu autorku náročný nielen po zdravotnej stránke. Ako sama prezradila, paradoxne ju naučil niečo, čo jej bolo celý život cudzie – mlčať. „V nemocnici mi hovorili, že som veľmi tichá. A ani doma som potom veľa nerozprávala. Zrazu som nevedela, čo dôležité povedať. Najdôležitejší bol pre mňa v tej chvíli môj zdravotný stav, ale ten som neriešila, pretože som bola v rukách odborníkov, takže som nemala čo hovoriť,“ zaspomínala si.
Následky vážnych zdravotných problémov si Pawlowská niesla ešte dlhší čas. Priznala, že na rôzne spoločenské podujatia si musela so sebou nosiť kyslíkový koncentrátor. Dnes je však podľa všetkého všetko na dobrej ceste. Spisovateľka dbá o svoje zdravie, poradilo sa jej zhodiť prebytočné kilá a opäť srší pozitívnou energiou. Aktuálne dokončuje aj novú knihu, čo naznačuje, že najťažšie obdobie má úspešne za sebou.
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