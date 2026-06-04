Nečakaný útok žraloka v TALIANSKU: Mladého muža napadol kúsok od brehu, jeho slová naháňajú strach

SARDÍNIA – Dovolenkový raj, ktorý každoročne navštevujú aj tisíce Slovákov, zažil poriadne dramatické momenty. Na jednej z miestnych pláží na Sardínii totiž došlo k mimoriadne zriedkavému, no o to desivejšiemu útoku žraloka na človeka. Mladý, 28-ročný francúzsky turista, ktorý si bol v mori len zatrénovať, sa zrazu ocitol zoči-voči morskému predátorovi. Ten naňho opakovane zaútočil a uštedril mu hneď niekoľko hryzancov.
O šokujúcom incidente informoval taliansky denník Il Messaggero. Chvíle plné hrôzy prežil Giovanni Caselli, 28-ročný rodák z francúzskeho mesta Sète. Mladík sa vybral zaplávať si na pláž Monti Russu na severe talianskeho ostrova Sardínia. Keďže sa venuje triatlonu, v pláne mal intenzívny tréning vo vode. Od brehu sa vzdialil na niekoľko metrov, keď v tom momente prišiel šok. Priamo pred ním sa z ničoho nič objavil žralok.
Podľa všetkého išlo o žraloka čiernocípeho útesového, čo je druh, ktorý zvyčajne na ľudí neútočí a nebýva agresívny. Tentoraz sa však zviera správalo nevyspytateľne. „Namiesto toho, aby okolo mňa len krúžil, išiel rovno po mne. Dostal sa tesne ku mne. Začal som pomaly plávať dozadu na znak a v tom momente ma prvýkrát pohrýzol,“ opísal pre médiá prvé sekundy útoku vystrašený Giovanni.
Mladík začal od strachu kričať, čo však dravca podľa všetkého ešte viac rozrušilo a vyprovokovalo k väčšej agresivite. "Bolo to, akoby ma ochutnával," spomína na najhoršie chvíle svojho života Francúz. Žralok doňho opakovane útočil, pričom ho pohrýzol celkovo päťkrát – zranenia utrpel na lýtku, kolene a ruke. Giovanni v panike myslel na najhoršie, keďže tieto žraloky zvyčajne nežijú samotársky a bál sa, že sa objavia ďalšie.
Skončilo sa to zázrakom
Napriek tomu, že bol mladý športovec vo vode zranený, krvácal a prežíval obrovský strach, nestratil duchaprítomnosť a dokázal doplávať späť na pevnú zem.
Na pláži Monti Russu sa napokon stal malý zázrak. Hoci útoky žralokov často končia s fatálnymi následkami, Giovanni mal obrovské šťastie v nešťastí. Všetkých päť uhryznutí bolo našťastie len povrchových. Mladík tak po prežitom terore napokon ani nemusel byť hospitalizovaný v nemocnici a z hrozivého stretu s morským predátorom vyviazol živý a zdravý.