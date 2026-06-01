Svetový prominent sa oženil v Bratislave: Exšéf Airbusu si vzal Slovenku! Párty na Dunaji a slovenské priezvisko

BRATISLAVA - Slovensko má novú prominentnú nevestu. Jeden z najvplyvnejších mužov európskeho biznisu, bývalý dlhoročný šéf leteckého gigantu Airbus Tom Enders, vliezol opäť do chomúta. Jeho vyvolenou sa stala pôvabná Slovenka Petra. Svoje „áno“ si dvojica nepovedala v žiadnej svetovej metropole, ale uplynulú sobotu priamo v srdci Bratislavy!
O svadbe exkluzívne informoval nemecký denník Bild. Pre nemeckého topmanažéra, ktorý v súčasnosti šéfuje Nemeckej rade pre zahraničné vzťahy (DGAP), ide o úplne nový začiatok. Len minulý rok totiž po dlhých 35 rokoch priznal rozvod so svojou prvou manželkou Friederike. Netrvalo však dlho a do jeho života vstúpila nová láska, ktorú spoznal cez spoločných priateľov.
Tradičná slovenská svadba
Nevesta Petra, ktorá doteraz žila s Endersom v Mníchove, nezaprela svoje korene a pre ich veľký deň si vybrala rodné Slovensko. Počas obradu v Bratislave mala na sebe tradičné slovenské svadobné šaty s dlhou vlečkou a nádherným umeleckým zdobením.
Na svadbe sa zabávalo približne 120 hostí. Medzi pozvanými nechýbali Endersovi synovia z prvého manželstva, dospelá dcéra nevesty, blízki priatelia z čias štúdií, ale aj smotánka z najvyšších kruhov – bývalí kolegovia z vedenia Airbusu či kamaráti z radov parašutistov a horolezcov, čomu sa ženích venuje vo voľnom čase.
Párty na Dunaji a nové slovenské priezvisko
Po cirkevnom požehnaní sa celá svadobná smotánka presunula na Dunaj. Svadobný manažment si prenajal luxusný dunajský parník, na ktorom prepukla veľkolepá oslava a plavba v rytme slovensko-nemeckej lásky.
Milionár s nemeckými koreňmi navyše pristúpil aj na tradičnú slovenskú gramatiku. Jeho čerstvá manželka sa totiž po svadbe vzdala svojho dievčenského mena a prijala priezvisko svojho muža – no v našej typickej ženskej podobe. Do spoločného života v Mníchove tak už vstupuje ako pani Endersová.