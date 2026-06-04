Veľká policajná akcia! ÚBOK zasahuje na viacerých miestach Slovenska: Daňové zločiny za milióny eur

BRATISLAVA - Veľká policajná akcia. Príslušníci jednotky finančnej polície úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonávajú na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce zameranej na odhaľovanie závažnej daňovej trestnej činnosti.
"Vykonávané úkony sú súčasťou vyšetrovania organizovanej zločineckej skupiny, ktorá mala pôsobiť vo viacerých európskych krajinách. Podľa doterajších zistení mala svojou činnosťou spôsobiť škodu na daňových a colných príjmoch presahujúcu 19 miliónov eur," informuje polícia.
V rámci realizácie sú vykonávané domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj ďalšie zaisťovacie úkony smerujúce k zabezpečeniu dôkazov potrebných pre trestné konanie.
"Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Na vyšetrovaní spolupracujú viaceré bezpečnostné a justičné orgány z členských štátov Európskej únie. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s cieľom neohroziť priebeh vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie," dodali.