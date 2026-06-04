Orviská túžila po svadbe, ale... dnes je všetko inak! Jaro, už máš smolu

BRATISLAVA - Moderátorka Alexandra Orviská otvorene priznala, že svadba bola pre ňu kedysi veľkou túžbou. Po rokoch vo vzťahu však zmenila pohľad a dnes má na manželstvo iný názor, než by mnohí čakali.
Známa moderátorka Alexandra Orviská úprimne rozhovorila o téme svadby a vzťahu s partnerom, hokejistom Jaroslavom Janusom, s ktorým tvorí pár viac ako desať rokov a spolu vychovávajú päťročného syna Jonatána. Brunetka priznala, že kedysi bola myšlienka na manželstvo pre ňu veľmi silná a vyslovene po ňom túžila. „Ja som sa veľmi chcela vydávať. Veľmi, veľmi, veľmi a za Jara tak to bolo úplne absolútne, pretože to je láska môjho života, do neho som zamilovaná už 13 rokov a stále rovnako. Niekedy mám pocit, že ešte viac,“ priznala v podcaste TBH s Hanou.
Zároveň však dodala, že jej pohľad na svadbu sa postupne zmenil. Dnes ju už nevníma ako nutnosť či potvrdenie vzťahu. „Mám pocit, že veľa ľudí si tou svadbou dá nejakú nezmyselnú istotu alebo záväzok, ktorý ich potom utláča. Aspoň ja mám ten pocit. Samozrejme, som úplne za všetky svadby, ja by som najradšej chodila každý týždeň na nejakú svadbu, ale mne sa zdá, že niekedy mužovi netreba dávať až takú istotu,“ vysvetlila s tým, že jej názor neznamená odmietanie partnerstva či záväzku. Jej vyjadrenie tak ukazuje, že aj po rokoch stabilného vzťahu dokáže človek prehodnotiť svoje predstavy o manželstve a láske.
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