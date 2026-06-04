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Štát ide zachraňovať psychiku detí: Šaško predstavil dôležitý plán, začať treba v rodinách

Kamil Šaško
Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

HRAŇ - Problematiku duševného zdravia s dôrazom na rozvoj detí a mladých považuje minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) za zásadnú spoločenskú tému pre rozvoj a budúcnosť Slovenskej republiky, ktorá si vyžaduje zhodu bez politického delenia a koncepčný prístup. Informoval, že do dvoch týždňov pôjde na Radu vlády SR pre duševné zdravie koncepcia rozvoja a podpory starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Uviedol to vo štvrtok na konferencii v Detskej psychiatrickej liečebni v obci Hraň v Trebišovskom okrese.

Na vypracovaní koncepcie ako strategického dokumentu sa podieľalo päť kľúčových ministerstiev - okrem zdravotníctva aj rezort školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a spravodlivosti. „Do dvoch týždňov bude na radu vlády pre duševné zdravie predložená prvá ucelená koncepcia pre oblasť duševného zdravia detí a mladých - konkrétne míľniky, konkrétne ciele,“ povedal minister.

Šaško poukázal na potrebu riešenia problematiky duševného zdravia detí, v ktorej badať zhoršujúci sa stav, komplexne a nadrezortne. Zároveň zdôraznil význam prevencie, aby sa deti nedostávali do stavu, keď už potrebujú vyhľadať odbornú pomoc. „A to začína v rodinách, v školách, na sociálnych sieťach a v online priestore. To sú všetko témy, ktoré si nevyžadujú ani pedopsychiatra, ani lôžko. Tam treba začať,“ povedal. Poukázal na prieskum, v ktorom viac ako 90 percent mladých ľudí hovorí, že jedna z najväčších príčin ich duševnej nepohody je spoločenská atmosféra. „Preto chcem poprosiť všetkých, aby sme už konečne upustili od tej atmosféry boja, konfliktov, pretože to je to najviac, čo vieme spraviť aj pre deti a našich mladých - aby každý začal u seba doma a sám pred sebou, akým spôsobom aj on vytvára tú celospoločenskú atmosféru. Lebo my to podceňujeme, ale tie deti a mladí to vnímajú ďaleko viac ako čokoľvek iné,“ povedal Šaško.

Vážne problémy našich detí

Konferencia v Hrani nadviazala na odborný seminár, ktorý pred rokom zorganizoval Úrad komisára pre deti za účasti detských psychiatrov a psychológov i ďalších odborníkov a zástupcov rezortov, mimovládnych organizácií či univerzít. „Každé štvrté - piate dieťa má naozaj vážne problémy. Sú to veľmi zlé čísla, ktoré nám ukazujú, že duševné zdravie na Slovensku je veľká nadrezortná výzva,“ uviedol vtedy komisár pre deti Jozef Mikloško. Vo štvrtok ocenil aktuálny posun v tejto oblasti. „Dorobila sa koncepcia, vytvorila sa nadrezortná spolupráca a z toho naozaj mám určitú nádej, že sa tieto veci budú postupne zlepšovať,“ povedal.

Odborníci okrem iného poukazujú na malý počet detských psychiatrov a psychológov pre školy či nedostatočný počet psychiatrických lôžok pre liečbu detí. Detská psychiatrička z košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová pripomenula, že už vlani došlo k vypracovaniu určitej koncepcie, ktorá sa začala napĺňať. „Pán minister dokázal splniť sľub a začali sa budovať lôžka pre adolescentov v Košiciach a budeme pokračovať, dúfam, ďalej, že sa nám to podarí aj v iných mestách. Tie adolescentné lôžka sú veľmi dôležité, pretože je to skupina riziková, veľmi ohrozená a problematická,“ povedala.

Viac o téme: DetiVládaDuševné zdravieKamil Šaško
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