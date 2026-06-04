Umelá inteligencia to vraj napodobniť nevie: V Japonsku sa vracia fenomén, ktorý mal byť na ústupe

KJÓTO - Zatiaľ čo umelá inteligencia mení spôsob, akým ľudia vytvárajú a konzumujú obsah, v Japonsku zažívajú nečakaný vzostup tlačené samonákladové publikácie a amatérske časopisy známe ako ziny. Napriek dlhodobému úpadku knižného a novinového trhu priťahujú čoraz viac mladých tvorcov aj čitateľov, napísala agentúra AFP.
V tlačiarni japonského denníka Kjóto Šimbun v Kjóte dnes popri novinách vznikajú fotografické eseje, umelecké publikácie či malé autorské časopisy. Vydavateľstvo tak hľadá nové využitie pre svoje stroje v čase, keď počet predplatiteľov tlačených médií klesá. „Papier je médium, ktoré zapája všetkých päť zmyslov,“ povedal pre AFP fotograf Kazuma Obara, keď dohliadal na tlač svojej fotografickej eseje. Na rozdiel od sociálnych sietí podľa neho umožňuje ľuďom zdieľať zážitok spoločne. „Noviny môžete niekomu podať a čítať ich spolu,“ uviedol.
Aj spisovateľ Akihico Mori sa domnieva, že fyzická podoba kníh a časopisov ponúka niečo, čo digitálne technológie ani umelá inteligencia nedokážu nahradiť. „Keď človek drží dielo v rukách, môže cítiť autorovo zaujatie a energiu. Práve to je na ňom príťažlivé a umelá inteligencia to jednoducho nevie napodobniť,“ povedal. Obľuba tlačených publikácií prichádza napriek dlhodobému poklesu japonského vydavateľského trhu. Tržby z predaja kníh a časopisov klesli od rekordného roku 1996 o 40 percent a náklad tlačených novín sa od svojho vrcholu v roku 1997 do vlaňajška znížil približne na polovicu.
Obľube sa tešia ziny
Súčasne však rýchlo rastie trh so samonákladmi. Podľa štúdie citovanej japonskou verejnoprávnou televíziou NHK dosiahol jeho objem vo fiškálnom roku končiacom sa tento rok v marci viac než 800 miliónov eur, čo predstavuje takmer dvojnásobok oproti stavu spred štyroch rokov. Veľkej obľube sa tešia takzvané ziny, teda malé autorské časopisy vydávané často v obmedzenom náklade. Na nedávnom veľtrhu v Tokiu predstavili tvorcovia stovky ručne pripravených publikácií rôznych formátov a zameraní.
„Sociálne siete aj umelá inteligencia fungujú na základe algoritmov, ktoré nám ukazujú najmä to, čo chceme vidieť. To, že sa na jednom mieste stretne toľko tvorcov zinov, ukazuje, koľko rôznych pohľadov na svet stále existuje,“ povedala 22-ročná návštevníčka veľtrhu Harumi Kikučiová. Na rastúci záujem reagujú aj tradičné kníhkupectvá. Tokijské kníhkupectvo Sanseido, ktoré funguje už 145 rokov, začalo pred necelým rokom zaraďovať samostatne vydávané časopisy do svojej ponuky. Podľa zástupcu vedenia Masata Sugiuru môžu osloviť aj ľudí, ktorí bežne po knihách nesiahajú.