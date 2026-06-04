Dcéra Meryl Streep akoby mame z oka vypadla: Ukázala manžela aj bradavky v pozore!

NEW YORK - Na Gotham Television Awards 2026 sa rozdávali televízne pocty, no na červenom koberci sa hovorilo aj o niečom inom. Herečka Grace Gummer, dcéra oscarovej legendy Meryl Streep, dorazila v odvážnych priesvitných šatách, ktoré okamžite pritiahli pohľady fotografov. Zatiaľ čo jedni jej módny experiment oslavovali, iní len neveriacky krútili hlavou. Jedno je však isté – prehliadnuť ju nebolo možné.
Na terťom ročníku Gotham Television Awards, sa medzi najfotografovanejšími ženami večera prekvapivo ocitla práve Grace Gummer. Herečka sa na podujatí objavila po boku svojho manžela Marka Ronsona a okamžite sa stala jednou z hlavných tém módnych rubrík. Grace stavila na čierny model z kolekcie Issey Miyake pre jar 2026. Na prvý pohľad išlo o umelecké dielo, na druhý o jeden z najodvážnejších outfitov večera.
Priesvitná vrstvená tunika a sukňa vytvárali dojem pohybu, pričom šaty dopĺňali výrazné textilné prvky pripomínajúce vetvy či stuhy zachytené vo vetre. Transparentné časti modelu navyše vyvolali veľký rozruch, keďže herečke pod nimi presvitali bradavky bez podprsenky. Zatiaľ čo na niektorých hviezdach podobné experimenty pôsobia samoúčelne, v prípade Grace Gummer outfit zapadol do jej čoraz odvážnejšieho módneho smerovania.
Na Gotham Awards Grace nebola len hosťom. Prišla podporiť seriál Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, v ktorom stvárila Caroline Kennedy. Práve obsadenie seriálu získalo prestížne ocenenie Ensemble Tribute, udeľované hereckému súboru za kolektívny prínos projektu.
Ešte pred niekoľkými rokmi patrila Grace Gummer medzi herečky, ktoré sa na módnych stránkach objavovali len sporadicky. To sa však mení. Odborníci si všímajú, že v posledných mesiacoch experimentuje s rôznymi módnymi domami a odmieta držať sa jedného štýlu. Priesvitný model s architektonickou siluetou nebol len ďalšou peknou róbou. Bol to outfit, ktorý kričal po pozornosti, a presne tú aj dostal. A v šoubiznise často platí jednoduché pravidlo – ak sa o vás hovorí viac než o víťazoch, večer ste vyhrali aj bez sošky.
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