Blesk v Tatrách zasiahol dvoch turistov: Jedného musel odviezť vrtuľník

VARŠAVA - Blesk dnes zranil dvoch ľudí zo skupiny turistov na vrchole hory Giewont na poľskej strane Západných Tatier. Jedného zraneného musel prepraviť vrtuľník do nemocnice, uviedla televízia TVN 24 na svojom webe. Nešťastie sa stalo počas prudkej búrky okolo 13. hodiny.
"Na vrchole Giewontu zasiahol blesk skupinu turistov. Zranení boli dvaja ľudia, z toho jedna osoba ťažko, upadla na chvíľu do bezvedomia. Na miesto dorazili záchranári z horskej služby TOPR, ktorí ťažko ranenú osobu naložili do vrtuľníka a prepravili do nemocnice v Zakopanom," informoval TOPR.
Záchrana a prevoz
Druhý človek utrpel ľahšie zranenia. Záchranári ho zniesli do údolia, odkiaľ bol prevezený terénnym vozidlom do nemocnice. Traja zvyšní turisti vyviazli bez úhony, dodala stanica. O národnosti turistov sa nezmienila.
Ďalší blesk v Alpách
Minulú sobotu zasiahol blesk v rakúskych Alpách dvadsaťosemročnú Češku, žena utrpela závažné zranenia. Vrtuľník ju prepravil do nemocnice, informovala v nedeľu polícia v spolkovej krajine Štajersko. Češka vyrazila v sobotu dopoludnia so svojím o rok starším priateľom na horu Admonter Kalbling, odkiaľ pokračovali smerom na vrch Kreuzkogel. Kúsok pred vrcholom ich však zaskočila náhla búrka. Blesk udrel v bezprostrednej blízkosti oboch turistov, pričom ženu tlaková vlna odmrštila k zemi tak, že nakrátko stratila vedomie.
Muž privolal na pomoc horskú službu. Za nepriaznivého počasia sa časť záchranárov dostala na miesto vrtuľníkom, ďalší išli peši. Ťažko zranenú ženu nakoniec spolu s mužom evakuoval vrtuľník do nemocnice v Rottenmannu. Oboch hospitalizovali.