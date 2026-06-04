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Čínsky Nostradamus šokoval: Predpovedal Trumpovu výhru aj vojnu s Iránom! Vie, kto bude jej víťaz

Profesor Süe-čchin Ťiang
Profesor Süe-čchin Ťiang (Zdroj: wikipedia)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PEKING - Predpovedal návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a upozorňoval na možný konflikt medzi USA a Iránom. Teraz profesor Süe-čchin Ťiang tvrdí, že prípadná vojna by mohla zásadne zmeniť svetové usporiadanie.

Dve predpovede mu zatiaľ vyšli

Kanadsko-čínsky pedagóg a popularizátor histórie Süe-čchin Ťiang sa v posledných mesiacoch dostal do centra pozornosti po tom, čo sa dve z jeho predpovedí začali napĺňať. Práve preto si vyslúžil prezývku „čínsky Nostradamus“.

Absolvent Yaleovej univerzity prevádzkuje populárny youtubeový kanál Predictive History, ktorý sleduje takmer dva milióny ľudí. V roku 2024 počas svojich prednášok predstavil tri prognózy, ktoré sa týkali budúceho vývoja svetovej politiky.

Prvou bolo víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách a jeho návrat do Bieleho domu.

S druhou predpoveďou išiel ešte ďalej.

Tvrdil, že Trumpovo víťazstvo zvýši riziko vojny

Ťiang už v roku 2024 vyhlásil, že ak sa Donald Trump opäť stane prezidentom USA, výrazne vzrastie pravdepodobnosť vojenského konfliktu s Iránom. „Ak sa Trump vráti do úradu, existuje veľmi vysoká šanca, že Spojené štáty sa dostanú do vojny s Iránom,“ uviedol podľa denníka Daily Star.

Profesor zároveň tvrdil, že jedným z hlavných faktorov bude postoj Izraela a jeho bezpečnostné záujmy. Práve tento aspekt dnes mnohí jeho priaznivci označujú za dôvod, prečo jeho predpovede získavajú väčšiu pozornosť.

Tretia predpoveď je najodvážnejšia

Najväčší rozruch však vyvolala tretia prognóza. Historik je presvedčený, že prípadný konflikt by sa pre Spojené štáty neskončil víťazstvom. „Mojou treťou veľkou predpoveďou je, že Spojené štáty túto vojnu prehrajú a navždy to zmení globálne usporiadanie sveta,“ vyhlásil.

Podľa neho by boli rozhodujúcimi faktormi veľkosť iránskeho územia, geografické podmienky, logistické problémy a odpor miestneho obyvateľstva. Tvrdí, že aj prípadné počiatočné úspechy amerických síl by sa mohli časom zmeniť na strategickú nevýhodu.

Prirovnanie k jednej z najväčších katastrof staroveku

Ťiang svoje úvahy opiera o historické paralely. Možnú inváziu do Iránu prirovnáva k sicílskej expedícii Atén z rokov 415 až 413 pred naším letopočtom. Vtedajšia vojenská operácia mala Aténam priniesť kontrolu nad Sicíliou, no skončila sa katastrofou a výrazne oslabila ich postavenie. Profesor sa domnieva, že podobné strategické chyby by mohli zopakovať aj moderné veľmoci.

Predpovede zakladá na histórii a teórii hier

Na svojom kanáli vysvetľuje, že pri tvorbe prognóz kombinuje štúdium historických trendov, geopolitických záujmov a princípov teórie hier.

Inšpiráciu čerpá aj z myšlienky „psychohistórie“, ktorú vo svojich sci-fi románoch rozpracoval spisovateľ Isaac Asimov. „Táto platforma skúma, či by bolo možné pomocou psychohistórie lepšie pochopiť minulosť, predvídať budúcnosť a ovplyvňovať prítomnosť,“ uvádza v popise svojho projektu.

Irán sa podľa neho pripravuje už dve desaťročia

V rozhovoroch a videách publikovaných v tomto roku profesor tvrdí, že Irán získal v posledných rokoch významné skúsenosti a na možný konflikt sa pripravoval dlhodobo. Podľa jeho názoru ide o opotrebovaciu vojnu, v ktorej má Teherán viac výhod, než si mnohí na Západe uvedomujú. „Irán sa na takýto konflikt pripravuje približne dvadsať rokov,“ povedal.

Zároveň tvrdí, že iránske spojenecké skupiny vrátane Hamasu, Hizballáhu a húsíjov pochopili spôsob fungovania Spojených štátov a snažia sa využiť jeho slabé stránky.

Upozorňuje na ekonomické dôsledky

Profesor je presvedčený, že Teherán sa nesústredí len na vojenské ciele. Podľa neho sa snaží zasiahnuť globálnu ekonomiku prostredníctvom útokov na energetickú infraštruktúru a strategické dopravné trasy v Perzskom zálive.

Tvrdí tiež, že prípadná eskalácia konfliktu by mohla vyvolať tlak na vyslanie pozemných jednotiek do Iránu. „V histórii sme ešte nevideli prezidenta, ktorý by dokázal zmeniť režim výlučne leteckými útokmi. Na to sú potrebné pozemné sily,“ vyhlásil.

Budúcnosť ukáže, či sa opäť trafí

To, či sa prognózy profesora Ťianga naplnia aj tentoraz, zostáva otázne.

Isté však je, že jeho úspešné odhady z posledných rokov mu priniesli veľkú pozornosť a z jedného z mnohých komentátorov geopolitického diania sa stal analytik, ktorého názory sledujú státisíce ľudí po celom svete.


 

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