Šimečka vo vysielaní šokoval výsluhových dôchodcov: BÚRIA sa aj odbory, takto sa dôvera nebuduje, pán predseda!

BRATISLAVA - S čoraz viac starnúcou demografickou krivkou na Slovensku, ale aj inde v Európe, sa téma vyplácania dôchodkov stáva pre politikov čoraz citlivejšou a niekedy sa ich výroky nemusia stretnúť s pozitívnym ohlasom. Svoje by o tom mohol teraz rozprávať predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý si vystúpením v rozhlasovej relácii proti sebe postavil výsluhových dôchodcov a voči jeho slovám sa búria aj policajní odborári. Šéf PS za tým však vidí prekrútenie jeho slov a z údajného šírenia klamstiev obviňuje koaličných politikov.
Šimečka bol pred vyše týždňom hosťom vo vysielaní rádia Expres v relácii Braňo Závodský Naživo. Jeho konkrétny výstup z tejto debaty sa však po sociálnych sieťach začal so znepokojením aktívne šíriť až teraz.
Kým vraj nebude ekonomika šľapať, dôchodcovia sa budú musieť uskromniť
Išlo o tému štátnych výdavkov a krokoch predsedu, ktorý bol otázkami dotlačený do nápadu, ako by štátu vedel ušetriť peniaze, aby sa vyhol "gréckej ceste". Po jeho slovách však ostal nejeden výsluhový dôchodca zaskočený.
"Ja si viem predstaviť, že ušetríme polovicu z toho štrukturálneho výdaju a pomôžeme viacej tým najzraniteľnejším dôchodcom. No a tým, ktorí majú 1 000 eur, 1 500 eur dôchodok, lebo sú tam aj takí výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí a vieme sa vrátiť a zvýšiť tie dôchodky, tých 12, keď bude ekonomika šlapať, ale, bohužiaľ, v tejto chvíli ten štát, ak niečo neurobí, tak smeruje do bankrotu, a to potom nebude ani na 6 dôchodcov," vyriekol Šimečka vo vysielaní. Tejto pasáže sa okamžite chytili všetci jeho politickí oponenti, no dôležitejší je názor kompetentných.
Odborári sú v šoku
Na slová Šimečku totiž so znepokojením reagoval samotný Odborový zväz polície v Slovenskej republike. Ten sa už roky venuje aj témam miezd či penziám vyslúžilých policajtov, ktorí pracovali pre štát desiatky rokov. Slová predsedu PS sa im preto počúvali veľmi ťažko. Takto sa vraj dôvera bezpečnostných zložiek nebuduje.
Pre štát odviedli niekoľko rokov tvrdej práce
"Odborový zväz so znepokojením vníma výroky predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku, v ktorých spája výsluhových dôchodcov s predstavou „privilegovaných“ skupín, na ktorých by sa malo šetriť. Takýto zjednodušený pohľad považujeme za nešťastný a necitlivý voči ľuďom, ktorí dlhé roky slúžili občanom tohto štátu. Odísť do výsluhového dôchodku nie je žiadna výhra, benefit ani luxus. Za každým výsluhovým dôchodcom z radov príslušníkov Policajného zboru sú desiatky rokov služby štátu a občanom, často v nepretržitých službách, pri zásahoch, tragédiách, dopravných nehodách, násilných trestných činoch či krízových situáciách," vyčítajú Šimečkovi odborári.
Argumentujú aj tým, že príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zborov odchádzajú zo služby nielen z vlastnej vôle a "rozkoše", ale často majú aj rôzne zdravotné následky, vyčerpania či trvalé dôsledky stresu. "Výsluhový systém preto vznikol ako prirodzená reakcia na zvýšené nároky, obmedzenia a riziká služby v ozbrojených a bezpečnostných zložkách," opisuje Odborový zväz polície SR.
Títo ľudia majú osobitý systém sociálneho zabezpečenia
Doplnili aj to, že aktuálne je v krajine asi 22-tisíc výsluhových dôchodcov z radov Policajného zboru a ďalších približne 18-tisíc policajtov je stále v aktívnej službe. "Príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zborov počas služby odvádzajú percentuálne vyššie odvody do vlastného osobitného systému sociálneho zabezpečenia, z ktorého sú výsluhové dôchodky následne vyplácané," pripomenuli.
"Vyzývame politikov a verejných predstaviteľov, aby vážili slová, ktorými oslovujú nielen desaťtisíce bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek, ale aj súčasných policajtov, vojakov, hasičov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a ďalších príslušníkov zborov, ktorí vstupovali do služby za jasne nastavených podmienok a pravidiel zo strany štátu, pričom neuvážené spochybňovanie týchto princípov môže mať v budúcnosti vážne dôsledky pre stabilitu a fungovanie bezpečnostných zložiek," poslali výzvu politickej scéne odborári.
Žiadne dôchodky sa rušiť nechystáme, reaguje PS
Na tieto tvrdé slová o niekoľko minút reagovali aj samotné PS a Michal Šimečka. Podľa nich vraj žiadne dôchodky rušiť nechcú. Odborárom pripomínajú, že vo vysielaní sa vraj hovorilo o 13. dôchodkoch. PS dodalo, že si váži nasadenie a obetu ľudí v polícii, hasičských zboroch a bezpečnostných zložkách štátu. Slová o odoberaní dôchodkov sú podľa nich lži.
Ja som hovoril o trinástom dôchodku, rozčúlil sa šéf PS a obvinil Gašpara
Výstrižok z relácie sa dostal aj k predsedovi PS, ktorý na ulici na video natočil protireakciu. Dokonca vraj vie, kto môže za šírenie tohto naratívu. "Musím sa vyjadriť k jednej nechutnej a obrovskej lži, ktorá sa šíri internetom. Šíri ju napríklad obžalovaný podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar o tom, že vraj chcem zrušiť výsluhové dôchodky. Tak pozor, absolútne nechutne vytrhli z kontextu moje slová z rádia Expres, kde som hovoril o trinástych dôchodkoch. O tom, že dôchodcovia, ktorí majú napríklad 1 500 eur a viac v dôchodkovom veku, že, bohužiaľ, vzhľadom na to, kam to smerácke vlády dopracovali a že nám hrotí bankrot, že nebudeme môcť v plnej výške vyplácať ten trinásty dôchodok tým dôchodcom, ktorí majú takto vysoký dôchodok," rozčuľoval sa Šimečka vo videu.