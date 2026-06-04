Známy hokejista s manželkou prežívajú veľkú radosť: K dvom synom pribudla dcérka!

PRAHA - Slovenský hokejový reprezentant Adam Jánošík a jeho manželka Alexandra sa tešia z krásnych správ. Ich rodina sa opäť rozrástla a dvojica prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. K dvom synom im totiž pribudla dcérka. Aké meno dostala?
Známy slovenský hokejista Adam Jánošík a jeho manželka Alexandra, ktorí si povedali svoje áno v roku 2020, prežívajú jedno z najkrajších období života. Ich rodina sa totiž opäť rozrástla a z manželov sa stali trojnásobní rodičia.
Radostnú novinku oznámila Alexandra prostredníctvom sociálnej siete, kde sa podelila o dojímavé zábery z pôrodnice. „Alina Jánošík, 4. 6. 2026,“ napísala stručne k fotografiám, ktoré zverejnila.
Čerstvým trojnásobným rodičom srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, lásky a krásnych spoločných chvíľ s ich malou princeznou.
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