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Známy hokejista s manželkou prežívajú veľkú radosť: K dvom synom pribudla dcérka!

Manželka Adama Jánošíka porodila dcérku.
Manželka Adama Jánošíka porodila dcérku. (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/db © Zoznam/db

PRAHA - Slovenský hokejový reprezentant Adam Jánošík a jeho manželka Alexandra sa tešia z krásnych správ. Ich rodina sa opäť rozrástla a dvojica prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. K dvom synom im totiž pribudla dcérka. Aké meno dostala?

Známy slovenský hokejista Adam Jánošík a jeho manželka Alexandra, ktorí si povedali svoje áno v roku 2020, prežívajú jedno z najkrajších období života. Ich rodina sa totiž opäť rozrástla a z manželov sa stali trojnásobní rodičia.

Radostnú novinku oznámila Alexandra prostredníctvom sociálnej siete, kde sa podelila o dojímavé zábery z pôrodnice. „Alina Jánošík, 4. 6. 2026,“ napísala stručne k fotografiám, ktoré zverejnila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čerstvým trojnásobným rodičom srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, lásky a krásnych spoločných chvíľ s ich malou princeznou.

Viac o téme: DcéraDieťaPôrodAdam JánošíkManželka Alexandra
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