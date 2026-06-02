MIMORIADNE Zverejnili PRVÝ BALÍK na podporu ekonomiky: TOTO je 38 opatrení, ktoré majú spasiť Slovensko

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude v utorok zaoberať Hospodárska a sociálna rada vlády SR (tripartita). Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona.
Zníženie nákladov firiem
„Návrh zákona obsahuje prvý súbor opatrení zameraných na znižovanie nákladov podnikateľského sektora v rozsahu zníženia spotrebnej dane z elektriny, ako aj zjednodušením alebo zrušením niektorých byrokratických oznamovacích a administratívnych povinností podnikateľských subjektov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe k novej legislatíve.
archívne video
Opatrenia majú podľa rezortu hospodárstva priniesť zníženie energetických a administratívnych nákladov podnikov, zvýšenie investičnej aktivity a podpory inovácií či zlepšenie podmienok pre podnikanie a zníženie byrokratickej záťaže. Výsledkom by mala byť aj lepšia dostupnosť pracovnej sily vrátane kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia, posilnenie regionálneho rozvoja a efektívnejšie využívanie verejných a európskych zdrojov.
Energetické zmeny v tarifikácii
V oblasti energetiky MH navrhuje analyzovať vhodnosť nastavenia taríf za prevádzkovanie systému a za systémové služby (TPS a TSS), zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy či preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel. K tomuto balíku patrí aj zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu.
Podpora investícií a fondov
Podporiť investície by podľa materiálu malo napríklad aj zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja, zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny či grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty. Ministerstvo financií by malo do konca septembra preskúmať možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska a možnosti zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj.
Ministerstvo školstva má podľa predloženého materiálu preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní. V oblasti trhu práce by sa mali prehodnotiť aj jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov.
Reforma noriem a BOZP
Ďalšími bodmi navrhovaných opatrení sú napríklad revízia zastaraných technických noriem STN, systémová revízia a deregulácia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ale aj zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu či zníženie administratívnej záťaže pri bežných, resp. nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. Podnikateľom by malo pomôcť aj navrhované zníženie sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR.
K opatreniam rezort hospodárstva zaradil aj tie návrhy zákonov, ktoré už sú predložené v Národnej rade SR. Ide napríklad o zavedenie možnosti zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným od 16 rokov, upravenie informačnej povinnosti o inteligentných meracích systémoch zo strany dodávateľa elektriny či o úpravu režimu minimálnych odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby s ohľadom na výšku ich príjmu.
Prehľad navrhovaných opatrení:
Energetika a konkurencieschopnosť priemyslu
Opatrenia v oblasti energetiky sú zamerané na stabilizáciu cien energií, zníženie nákladov energeticky náročných podnikov a vytvorenie predvídateľnejšieho prostredia pre priemyselné investície.
- Opatrenie 1: Analyzovať vhodnosť nastavenia pásiem TPS a TSS
Cieľom opatrenia je preskúmať možnosť úpravy pásiem pre TSS/TPS a ich hraníc za účelom uľavenia podnikom so stredne vysokou spotrebou elektriny na regulovaných poplatkoch.
- Opatrenie 2: Zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy
Cieľom opatrenia je zníženie kapitálových nákladov prevádzkovateľov v porovnaní s financovaním z vlastných zdrojov a tým zníženie, resp. útlm tlaku na nárast sieťových poplatkov pre koncových odberateľov elektriny.
- Opatrenie 3: Preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel
Cieľom opatrenia je preskúmať možnosť vyčleniť časť výroby na stabilnejšie a dlhodobejšie dodávky pre priemyselné podniky, podobne ako fungujú mechanizmy vo Francúzsku, kde štát umožňuje priemyslu prístup k elektrine z jadrových zdrojov za stabilnejších podmienok.
- Opatrenie 4: Preskúmanie možnosti ďalšej podpory PPA kontraktov
Cieľom opatrenia je preskúmať možnosť ďalšej podpory dlhodobých kontrakty medzi výrobcami energie a odberateľmi umožňujú, ktoré umožňujú zafixovať cenu energie na dlhšie obdobie (napr. prostredníctvom garancie kreditného rizika).
- Opatrenie 5: Opatrenia na zníženie koncových cien elektriny pre priemysel
Cieľom opatrenia je znížiť náklady na elektrickú energiu pre podnikovú sféru. Možnými riešeniami sú zavedenie schémy pre energeticky náročné podniky v rámci Dohody o čistom priemysle (CISAF), alebo presun zložiek na podporu obnoviteľných zdrojov energií a/alebo kombinovanej výroby tepla z tarify za prevádzkovanie systému na štátny rozpočet. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na rok 2027.
- Opatrenie 6: Zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu
Cieľom je poskytnúť dodatočnú úľavu od vysokých cien elektrickej energie pre energeticky náročné podniky. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na rok 2027.
Dane a odvody a podpora investícií
Opatrenia v oblasti daní, odvodov a podpory investícií sú zamerané na posilnenie podmienok podnikateľského prostredia a jeho konkurencieschopnosti a zároveň na posilnenie podpory investícií do moderných technológií, výskumných kapacít a inovatívnych projektov.
- Opatrenie 7: Doplnenie inštitucionálneho PPP do PPP metodiky
Cieľom opatrenia je zaviesť možnosť využívať inštitucionálny model PPP, ktorý má potenciál zefektívniť a zrýchliť obstarávanie verejnej infraštruktúry zapojením súkromného sektora už v počiatočnej fáze. Model môže optimalizovať riziká, financovanie a technické riešenia.
- Opatrenie 8: Rozšírenie okruhu oprávnených projektov z Modernizačného fondu
Cieľom opatrenia je vyhlásiť novú výzvu so zjednodušenými podmienkami pre priemysel na dekarbonizáciu budov a výmenu technológie na úsporu elektriny.
- Opatrenie 9: Vydanie Metodického usmernenia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ku skúmaniu zainteresovaných osôb, prepojení medzi osobami a konfliktu záujmov
Cieľom opatrenia je vydanie metodického usmernenia, ktoré poskytne jednotný výklad pravidiel, zohľadní rôzne konkrétne situácie v oblasti posudzovania konfliktu záujmov a zvýši právnu istotu podnikateľov.
- Opatrenie 10: Zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja
Cieľom opatrenia je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom návratnej finančnej pomoci namiesto jednorazových dotácií prostredníctvom štátom zriadeného investičného fondu, ktorý bude investovať do projektov regionálneho rozvoja a kombinovať verejné aj súkromné zdroje. Počíta sa so zdrojmi vo výške 30 mil. eur zo štátnych finančných aktív, pričom do budúcna bude možné aj navýšenie o revolvované prostriedky finančných nástrojov EU fondov.
- Opatrenie 11: Zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny
Cieľom opatrenia je vytvorenie nového Inovačného fondu špecificky zameraného na podporu investícií a regionálneho rozvoja v Slovenskej republike prostredníctvom finančných nástrojov namiesto klasických dotácií. Počíta sa s alokáciou vo výške min. 120 mil. eur ročne z vrátených prostriedkov z existujúcich finančných nástrojov fondov EÚ.
- Opatrenie 12: Grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty
Cieľom opatrenia je transparentná podpora výskumno-vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 intenzívnejšími grantami vysoko inovatívnych projektov v partnerstvách s akademickým sektorom/inovatívnymi startupmi/MSP s veľkým transformačným vplyvom.
- Opatrenie 13: Zavedenie nástroja podpory výskumu, vývoja a inovácií vo firmách
Cieľom opatrenia je transparentná podpora výskumno-vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 rýchlymi a administratívne nenáročnými First Loss Portfolio Guarantee nástrojmi prostredníctvom bánk.
- Opatrenie 14: Preskúmanie možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska
Cieľom opatrenia je preskúmanie možností daňového zvýhodnenia odpisovania s cieľom podporiť investície do hmotného a nehmotného majetku. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na rok 2027.
- Opatrenie 15: Preskúmanie možností zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj
Cieľom opatrenia je prehodnotenie možnosti zefektívniť daňovú podporu
investícii do výskumu a vývoja. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na rok 2027.
Trh práce a zamestnanosť
Opatrenia v oblasti trhu práce a zamestnanosti sú zamerané na zvýšenie participácie na trhu práce a riešenie nedostatku pracovnej sily s cieľom podporiť ekonomický rast a zvýšiť schopnosť hospodárstva reagovať na potreby trhu práce v podmienkach rastúceho investičného a technologického rozvoja.
- Opatrenie 16: Preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní
Cieľom opatrenia je odstránenie administratívnej a finančnej náročnosti uznávania vzdelávania zo zahraničia a aktívna podpora pre najviac nedostatkové profesie.
- Opatrenie 17: Prehodnotenie jazykových požiadaviek pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov
Cieľom opatrenia je zvýšenie migrácie kvalifikovaných odborníkov na Slovensko, ktorá tlmí negatívne dôsledky starnutia populácie a nedostatku pracovnej sily.
Podnikateľské prostredie
Opatrenia v oblasti podnikateľského prostredia sú zamerané na znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov a zefektívnenie fungovania verejnej správy s cieľom vytvoriť modernejšie, efektívnejšie a konkurencieschopnejšie podnikateľské prostredie, ktoré bude podporovať vznik nových investícií, rast domácich podnikov a tvorbu pracovných miest.
- Opatrenie 18: Systémová revízia a deregulácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
Cieľom opatrenia je zjednodušiť a sprehľadniť legislatívu, priblížiť legislatívu úpravám vo vyspelých štátoch EÚ, eliminovať administratívnu a finančnú záťaž bez zníženia ochrany zdravia zamestnancov, odstrániť goldplating.
- Opatrenie 19: Pripraviť plán revízie vybraných zastaraných STN
Cieľom opatrenia je modernizácia zastaralých právnych a technických noriem z 80. a 90. rokov, ktoré neodrážajú moderné technologické, ekologické či spoločenské podmienky. Tieto normy využívajú štátne úrady pri kontrolách a administratíve. Ich uplatňovanie často spôsobuje byrokratické komplikácie, zbytočné náklady a brzdí inovácie. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na rok 2027.
- Opatrenie 20: Zosúladenie slovenských procesov cezhraničnej prepravy odpadov s európskym elektronickým systémom
Cieľom opatrenia je znížiť papierové alebo paralelné postupy pri notifikáciách a komunikácii s orgánmi zvyšujúce časovú náročnosť cezhraničnej prepravy, čo bude mať za následok zníženie administratívy
a zrýchlenie procesov.
- Opatrenie 21: Rozšírenie okruhu neobalových výrobkov o kancelársky papier
Cieľom opatrenia je rozšíriť okruh neobalových výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť úhrady nákladov o kancelársky papier. Súčasná právna úprava neprimerane zaťažuje domácich výrobcov, keďže na rozdiel od okolitých krajín vyžaduje úhradu nákladov aj za neobalové výrobky.
- Opatrenie 22: Zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu
Cieľom opatrenia je znížiť administratívu spojenú s nakladaním s odpadom. V súčasnosti má každý podnikateľ bez ohľadu na množstvo odpadu, s ktorým nakladá, povinnosť pre každú kategóriu odpadu viesť samostatný evidenčný list. Navrhuje sa zavedenie hranice na 500 kg pre povinnosť viesť samostatný evidenčný list.
- Opatrenie 23: Prehodnotenie spoločenskej hodnoty drevín
Cieľom opatrenia je znížiť záťaž na podnikateľov spojenú s náhradnou výsadzbou pri drobných výruboch.
- Opatrenie 24: Zmena definície stavu konca odpadu pre batérie
Cieľom opatrenia je vypustiť batérie (§ 88a), ktoré nie sú odpadom zo zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o zosúladenie legislatívy, oblasť je riešená priamo v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES.
- Opatrenie 25: Zníženie administratívnej záťaže pri bežných, resp. nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
Cieľom opatrenia je upraviť prah a režim pre zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov tak, aby nižšie kapacity boli riešené cez screening (oznámenie a záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania) a plná EIA len pre vyššie kapacity alebo prípady so zvýšeným rizikom/umiestnením v citlivom území. Ochrana životného prostredia bude zachovaná cez rizikový screening, ale pre podnikateľov sa zníži počet rozsiahlych EIA spisov.
- Opatrenie 26: Preskúmať možnosť zníženia základného imania s.r.o. z 5-tisíc eur
Cieľom opatrenia je podpora začatia podnikania prostredníctvom zníženia finančnej náročnosti založenia s.r.o. Výsledkom má byť predloženie návrhu opatrení na rokovanie vlády.
- Opatrenie 27: Automatické uznávanie firiem zapojených do významných medzinárodných projektov ako firiem vykonávajúcich vedu a výskum
Cieľom opatrenia je zavedenie regulačnej úľavy pre vedu a výskum automatickým uznaním firiem zapojených do medzinárodných projektov vedy a výskumu (napr. pre CERN, XFEL, EÚ) ako spoločností vykonávajúcich vedu a výskum bez potreby osobitného osvedčenia.
- Opatrenie 28: Znížiť sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR
Cieľom opatrenia je zníženie sankcie za neplnenie povinností voči ŠÚ SR bližšie k štandardom v okolitých krajinách.
- Opatrenie 29: Preskúmať systém platenia preddavkov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)
Cieľom opatrenia je zjednotiť aplikačnú prax pri podávaní žiadostí o určenie platenia preddavkov na daň tak, aby SZČO podávali túto žiadosť spravidla len raz ročne s platnosťou na celé zdaňovacie obdobie. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na rok 2027.
- Opatrenie 30: Zavedenie druhej šance v právnych predpisoch týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti
Opatrenie ukladá rezortom povinnosť preskúmať legislatívu s cieľom posilniť preventívny charakter kontrol a zakotviť princíp druhej šance, kedy finančná sankcia nasleduje až po druhom porušení predpisov.
- Opatrenie 31: Zrušiť povinnosť vytvárať rezervný fond v spoločnostiach s ručením obmedzeným
Cieľom opatrenia je znížiť administratívnu a finančnú záťaž spoločností s ručením obmedzeným odstránením povinnosti vytvárať rezervný fond a zvýšiť flexibilitu pri nakladaní s vlastnými zdrojmi pri zachovaní existujúcich mechanizmov ochrany veriteľov.
- Opatrenie 32: Zjednodušiť proces upustenia od zábezpeky pre spotrebnú daň z alkoholu
Cieľom opatrenia je zjednodušiť proces upustenia od zábezpeky na daň tak, aby dotknutým prevádzkovateľom daňového skladu nevznikala zbytočná administratívna záťaž.
Opatrenia v realizácii
Materiál obsahuje taktiež 6 opatrení, ktoré už sú v niektorej fáze realizácie a ich implementácia závisí od prerokovania v NR SR
- Opatrenie 33: Zníženie infraštruktúrnych nákladov na plyn pre veľkých odberateľov
Cieľom opatrenia je zníženie infraštruktúrnych poplatkov pre spoločnosti využívajúce zemný plyn pre neenergetické účely, prípadne pre spoločnosti so stabilným odberovým profilom.
- Opatrenie 34: Úprava režimu minimálnych odvodov pre SZČO s ohľadom na výšku ich príjmu
Opatrenie zavádza príjmovú hranicu (tzv. príjmový test) – povinné poistenie a povinnosť platiť poistné vznikne len tým SZČO, ktorých príjem z podnikania a inej SZČ presiahne 10,5-násobku sumy životného minima.
- Opatrenie 35: Zavedenie, resp. zvýšenie odvodovo-odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce
Cieľom opatrenia je zvýšenie sumy odvodovej odpočítateľnej položky pre príjem z dohody z 200 eur na 300 eur za kalendárny mesiac; rozšírenie rozsahu osôb, ktorým bude umožnené pracovať na dohodu o fyzické osoby na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke.
- Opatrenie 36: Zrušiť povinnosť poskytovať listinné vyúčtovanie za energie pre odberateľov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť elektronickej fakturácie
Cieľom opatrenia je odstrániť potrebu vystavovať listinné vyúčtovania pre odberateľov, ktorí sú podľa zákona o DPH povinní prijímať výlučne elektronické faktúry. Pre tieto subjekty nemajú listinné faktúry žiaden právny ani daňový význam, a ich vystavovanie predstavuje len neefektívny a nadbytočný administratívny úkon.
- Opatrenie 37: Upravenie informačnej povinnosti o inteligentných meracích systémoch zo strany dodávateľa elektriny
Cieľom opatrenia je znížiť administratívnu záťaž spojenú s povinnosťou informovať o inteligentných meracích systémoch, a to doplnením možnosti splnenia informačnej povinnosti aj odkazom na web prevádzkovateľov distribučných sústav špecificky vo vzťahu k časti ustanovenia, ktorá ukladá dodávateľom povinnosť informovať o typoch inteligentných meracích systémov ponúkaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy na inštaláciu.
- Opatrenie 38: Zavedenie možnosti zakladať s.r.o. od 16 rokov
Cieľom opatrenia je podpora podnikavosti a začatia podnikania prostredníctvom zníženia minimálneho potrebného veku na založenie živnosti, resp. s.r.o.