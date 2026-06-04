Svetu hrozí OBROVSKÉ nebezpečenstvo: Meteorológovia varujú! TOTO môže rozpútať peklo

ŽENEVA - Pravdepodobnosť výskytu meteorologického javu El Niño je tento rok od júna do augusta 80 percent, čo zvyšuje pravdepodobnosť extrémneho počasia. Vo svojej pravidelnej prognóze to dnes uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO), podľa ktorej väčšina predpovedných modelov predpokladá, že El Niño môže mať tento rok mierny, ale aj silný dosah.
El Niño spôsobuje periodické otepľovanie teploty morskej hladiny v strednom a východnom Tichom oceáne. Keď sa objaví, vyvoláva vysoké teploty vzduchu, veľké suchá či silné prívalové dažde. Tento rok sa podľa WMO mimoriadne vysoké povrchové teploty v oceáne, namerané už od konca apríla do polovice mája, priblížili k prahovým hodnotám pre vznik tohto javu. Pravdepodobnosť, že sa objaví v letnom období, je podľa WMO 80 percent. Jeho pretrvanie až do jesene odhaduje organizácia patriaca pod OSN na 90 percent.
Prileje olej do ohňa
„El Niño prileje olej do ohňa globálneho otepľovania. Jeho dosah bude ešte tvrdší, postúpi ešte ďalej a bude prekračovať hranice zničujúcou rýchlosťou. Jedinou účinnou reakciou sú klimatické kroky zodpovedajúce kríze – ukončenie závislosti od fosílnych palív, urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje, ochrana tých najzraniteľnejších a zabezpečenie systémov včasného varovania pre všetkých,“ uviedol v tlačovej správe generálny tajomník OSN António Guterres.
Jeden z najsilnejších javov El Niño sa vyskytol v rokoch 2015 a 2016, čo vyvolalo rozsiahle sucho v Ázii a znížilo produkciu obilia a olejnín. Meteorológovia už skôr tento rok varovali, že ak El Niño vznikne, zasiahne úrodu plodín a dodávky potravín v čase, keď sa poľnohospodári potýkajú s nedostatkom hnojív a vysokými cenami palív v dôsledku vojny v Iráne.