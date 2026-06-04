TRAGÉDIA na českej diaľnici D2: Vodiči narazili do kamiónov! Po obrovskom požiari zostali len trosky a smrť

BRNO – Diaľnica D2, ktorú dnes popoludní na 4. a 8. kilometri pred Brnom obojsmerne uzavreli dve tragické nehody, zostane v smere na Brno uzavretá ešte niekoľko hodín. Z tohto dôvodu polícia postupne otáča osobné vozidlá do protismeru, uviedla na sociálnej sieti X. Diaľnica v smere na Břeclav sa pred 18.00 h plne otvorila, informovalo ČTK Riaditeľstvo ciest a diaľnic. Predtým vodiči približne hodinu jazdili odstavným pruhom.
Nehody na 4. a 8. kilometri uzavreli diaľnicu D2 dnes popoludní. Na 4. kilometri narazilo osobné auto do kamióna stojaceho v kolóne, vodič osobného auta zomrel. V kolóne, ktorá sa vytvorila za touto nehodou, narazil na 8. kilometri vodič dodávky s prívesným vozíkom do ďalšieho kamióna. Obidve vozidlá začali horieť a aj táto nehoda má jednu obeť. ČTK to povedali hovorca polície Petr Vala a hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová. Polícia zároveň vyzvala vodičov, aby sa stopercentne venovali riadeniu.
Nehoda na 4. kilometri sa stala okolo 14.00 h. „Podľa doterajšieho vyšetrovania vodič osobného vozidla z doteraz nezistených príčin zozadu narazil do stojaceho kamióna, ktorý čakal v kolóne. Vodič osobného vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste zomrel,“ uviedla polícia na sieti X. Okolnosti nehody polícia ďalej vyšetruje. „Pacient zomrel ešte pred naším príchodom,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Bothová.
Premávka v smere na Brno bola zastavená, schádzalo sa na exite 11 Blučina, kde sa tvorila dlhá kolóna. Neskôr bol prejazdný ľavý jazdný pruh.
Nehoda na 8. kilometri sa stala okolo 15.30 h. Išlo o zrážku dodávky s prívesným vozíkom a kamióna, tentoraz s následným požiarom. Záchranná služba tam podľa Bothovej vyslala šesť posádok vrátane vrtuľníka a veľkokapacitného sanitného vozidla. „Aj v tomto prípade došlo k úmrtiu ešte pred naším príchodom,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia okolnosti nehody vyšetruje. „V kolóne, ktorá sa vytvorila za prvou nehodou, z doteraz nezistených príčin narazil vodič dodávky s prívesným vozíkom do kamióna, pričom obidve vozidlá začali horieť,“ opísal situáciu Vala. Nehoda diaľnicu uzavrela v oboch smeroch.