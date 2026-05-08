Ďalšie VIDEO z Tatier valcuje internet: Pozrite, v čom sa turistka vybrala na zasnežený chodník! Smiech aj kritika

ZAKOPANÉ - Predĺžený víkendový nápor turistov v Tatrách pokračuje kontroverznými zábermi. Na ďalšom virálnom videu je turistka v teniskách na šmykľavom snehu. Záchranári dlhodobo varujú, že nevhodná obuv môže ohroziť nielen ich samotných, ale aj ostatných turistov.
Síce to v dolinách už vyzerá na jasnú jár, hory ukazujú, že to nie je úplne tak. O niekoľko stoviek metrov vyššie totiž stále vládne zima. Začiatkom mája sa začali šíriť videá z predĺženého víkendu, počas ktorého Tatry praskali vo švíkoch. Na horách to vyzeralo skôr ako na festivale či púti, ako na turistike. Informovali sme o vás o tom už začiatkom týždňa.
Okrem videí s obrovskými davmi sa masívne šíri internetom aj iné video z Tatier. Vidno na ňom turistku, ktorá sa snaží prejsť zasnežený a šmykľavý úsek v ľahkých teniskách. „To nie je prechádzka, ale test rovnováhy,“ napísala stránka Tatry na sociálnej sieti, ktorá video zverejnila.
Zábery okamžite získali tisíce reakcií, stovky komentárov a desiatky zdieľaní. Niektorí sa na situácii zabávajú. „Ide jej to dobre, má potenciál,“ píše jeden z nich. Iní však upozorňujú, že podobné pokusy môžu skončiť zásahom horských záchranárov. „Toto už nie je smiešne, toto je nebezpečné,“ myslí si iný. "Každý rok to isté," dodáva ďalší.
Nevhodná obuv môže viesť k pádom alebo k situáciám, ktoré ohrozia nielen turistu, ale aj záchranárov. Horská záchranná služba opakovane upozorňuje, že aj „jednoduché“ trasy sa v snehu menia na náročný vysokohorský terén.