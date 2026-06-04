Veľké obmedzenia v Tatrách: Na Hrebienku budú opäť odstreľovať skaly! Stopnú obľúbené trasy

VYSOKÉ TATRY - V lokalite Hrebienok - Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku (TANAP) informovala na sociálnej sieti, že po štvrtkovom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší.
Odstrel je naplánovaný na pondelok 8. júna od 8.00 h do 10.00 h. Z tohto dôvodu bude opäť úplne uzavretý prístup na Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou, chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a takisto chodník medzi Tatranskou Lesnou a Hrebienkom. „Bezpečnosť návštevníkov je prioritou a všetky práce smerujú k tomu, aby bol chodník po ukončení zásahov opäť bezpečný,“ dodali z TANAP-u.
Práce súvisia s opravou chodníka z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, ktorý je pre nebezpečný zosuv svahu uzatvorený už viac ako 2,5 roka.