ŠOKUJÚCE zábery z Tatier: VIDEO Obrovské davy ľudí ako na festivale! Verejnosť zábery POBÚRILI

POPRAD - Predĺžený prvomájový víkend zaplnil Tatry asi do posledného chodníka – tisíce turistov vyrazili za slnkom a horami, no namiesto pokoja ich čakali davy a niekoľkohodinové rady smerom k najobľúbenejším tatranským miestam. Sociálne siete zaplavili zábery preplnených trás k Morskému oku, Zelenému plesu či tatranským lúkam, ktoré skôr pripomínali masový piknik než jarnú turistiku.
Minulý týždeň bol v piatok (1. 5.) Sviatok práce a tak sa viacerí rozhodli stráviť slnečný deň v prírode a spojiť to rovno aj s výletom cez víkend do obľúbených Tatier. Takýto nápad však očividne mala väčšina Slovákov, Poliakov ale aj zahraničných cestovateľov, pretože takmer všetky štáty v Európe mali tento deň voľno. Vo švíkoch tak praskala slovenská aj poľská strana Tatier.
Predĺžený víkend sa mnohí turisti vydali navštíviť najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách. Na sociálnej sieti sa objavili zábery od stránky ratujkonie.pl z Nadácie Viva!, ako na chodníku do Morského Oka čakali ľudia v obrovských radoch niekoľko hodín.
Iné zábery, ktoré zverejnila stránka Tatry, zase zachytili davy turistov okolo Chaty pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách. "Víkendové Tatry sú také, že... ideš do hôr za pokojom a stretneš polovicu Slovenska," znie popis stránky.
O nič lepšie to nebolo ani na jednej z tatranských lúk, kde oddychovalo ďalšie množstvo ľudí. "Keď ideš do hôr na výlet a skončíš na najväčšom pikniku v strednej Európe," podpichla popisom stránka Tatry, ktorá taktiež zverejnila aj tieto zábery.
Zverejnené zábery vzbudili u verejnosti rozruch. "Čistý pokoj," neodpustila si iróniu Poľka. "Medvede, kamzíky a divá zver odchod, ide invázia votrelcov," zareagovala zase Slovenka. "Choré. Toto ani v zlom sne," zhodnotila zase Miriam.
"Ako keby žiadne iné hory neboli," zamýšľa sa ďalší v komentároch. "Ešteže všade chodím zavčasu ráno. Toto fakt nie," zareagoval Alojz. Iní zase považujú za normálne, že každý chce využiť voľné dni a pekné počasie.