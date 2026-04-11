Voľby, ktoré môžu zmeniť kurz krajiny: Orbán čelí najväčšej výzve, prieskumy hovoria jasne

BUDAPEŠŤ – Maďarsko čaká v nedeľu 12. apríla osudový deň. Po šestnástich rokoch neotrasiteľnej vlády Viktora Orbána sa zdá, že jeho politický stroj narazil na nečakanú prekážku. Je ňou Péter Magyar, muž, ktorý vyšiel priamo zvnútra Orbánovho systému. Najnovšie prieskumy posielajú Orbánov Fidesz do opozície, no v ceste k zmene stojí aj komplikovaný volebný systém.
Viktor Orbán (62) bojuje o svoje piate funkčné obdobie v rade. Dlhoročný suverén európskej politiky, prezývaný aj „čierna ovca Bruselu“, sa v kampani opäť prezentuje ako jediná bezpečná voľba, ktorá uchráni Maďarsko pred vojnou.
Proti nemu stojí Péter Magyar (44), líder strany Tisza. Ešte pred dvoma rokmi bol súčasťou vládnej mašinérie, no po demonštratívnom rozchode s Fideszom sa stal hlasom nespokojných Maďarov. Sľubuje očistu krajiny od korupcie, nápravu vzťahov s EÚ a odklon od proruskej politiky, ktorú Maďarsku mnohí vyčítajú.
Maďarské voľby očami Slovákov: PRIESKUM odhalil, koho chceme za suseda! Výsledky vás prekvapia
Rozhodnú nerozhodnutí
Najnovší prieskum inštitútu Publicus zverejnený denníkom Népszava len krátko pred voľbami ukázal, že Tiszu podporuje 38 percent ľudí, zatiaľ čo Fidesz 29 percent. Štyri percentá ľudí podporujú krajne pravicovú stranu Naša vlasť. Hoci čísla hovoria v prospech Magyara, až štvrtina respondentov sa stále nerozhodla. Navyše, očakáva sa rekordná účasť, ktorá by mohla atakovať hranicu 80 %.
Odborníci však varujú, že ani výrazné víťazstvo v percentách nemusí Magyarovi stačiť na zostavenie vlády. Maďarský volebný systém totiž kombinuje pomerný a väčšinový model.
Zo 199 poslancov sa až 106 volí v jednomandátových obvodoch, kde víťaz berie všetko. Tento systém dlhodobo zvýhodňuje najsilnejšiu stranu, ktorou bol práve Fidesz. Rozhodujúce tak nebude len celkové percento hlasov, ale aj ich regionálne rozloženie – Orbán má tradične silnú podporu najmä na vidieku, zatiaľ čo opozícia dominuje vo väčších mestách.
Facka pre Orbána priamo na pódiu: Skandovanie o Rusoch ho zaskočilo, musel vyťahovať tromf s Američanmi
V hre je aj smerovanie regiónu
Záver kampane sprevádzajú ostré útoky z oboch strán. Objavili sa podozrenia z diskreditačných kampaní, zasahovania tajných služieb aj kupovania hlasov. Výsledok volieb bude mať dopad aj za hranicami Maďarska. Prípadné víťazstvo Pétera Magyara by podľa expertov mohlo zmeniť postoj krajiny k Európskej únii aj k vojne na Ukrajine.
Zlepšiť by sa mohli aj vzťahy v rámci V4. Naopak, pokračovanie vlády Viktora Orbána by znamenalo zachovanie doterajšieho kurzu a pravdepodobne aj ďalšie spory s Bruselom.