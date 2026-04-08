Maďarské voľby očami Slovákov: PRIESKUM odhalil, koho chceme za suseda! Výsledky vás prekvapia

BRATISLAVA – Hoci ide o voľby u našich južných susedov, Slováci majú o víťazovi jasno. Najnovší prieskum agentúry SCIO ukázal, že keby o osude Maďarska rozhodovali obyvatelia Slovenska, Viktor Orbán by si kreslo premiéra bez problémov udržal. Výsledky však odhalili hlbokú priepasť v našej spoločnosti – zatiaľ čo vládny tábor vidí v Orbánovi vzor, mladí ľudia a opozícia upierajú zrak k novému lídrovi Péterovi Magyarovi.
Podľa marcového prieskumu má Viktor Orbán na Slovensku mimoriadne silnú pozíciu. Spomedzi ľudí, ktorí sledujú maďarskú politiku, by si jeho a stranu Fidesz vybralo až 26,54 % respondentov. Podľa analytika Martina Klusa za tým stojí nielen Orbánova vysoká známosť, ale najmä jeho úzke väzby na súčasnú slovenskú vládnu koalíciu.
„Celkom iste zohrala pri týchto výsledkoch svoju úlohu známosť mien lídrov aj politických strán, pravidelné návštevy Viktora Orbána na Slovensku, ale najmä väzby na strany vládnej koalície. Práve medzi ich podporovateľmi totiž jednoznačne dominuje súčasný maďarský premiér,“ uviedol.
Naopak, opozičný líder Péter Magyar je výrazne silnejší medzi podporovateľmi slovenskej opozície, medzi respondentmi do 39 rokov a v Bratislavskom (29 %) a Trnavskom kraji (25 %). „Výrazný je aj rozdiel medzi mužmi a ženami – a to nielen pri deklarovanom záujme o maďarskú politiku, ale aj pri podpore jednotlivých lídrov. Medzi ženami dosahuje Viktor Orbán a jeho strana Fidesz podporu na úrovni 23,8 %, zatiaľ čo Péter Magyar a jeho strana TISZA 10,9 %,“ uzavrel Klus.
Výsledky naznačujú, že postoje k maďarským voľbám na Slovensku v značnej miere kopírujú domáce politické rozdelenie spoločnosti. Prieskum bol realizovaný v dňoch 27. – 31. marca 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 025 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Vzorka bola zostavená podľa štatistických údajov tak, aby zodpovedala populácii Slovenskej republiky z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a krajského členenia.