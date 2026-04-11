Škandál pred voľbami! Sieť účtov z Nigérie tlačí Orbána k moci: Experti hovoria o zasahovaní z Moskvy

BUDAPEŠŤ - Sieť stoviek falošných účtov na platforme X, ktorá sa vlani mobilizovala v snahe ovplyvniť voľby v Holandsku, bola znovu aktivovaná pred parlamentnými voľbami v Maďarsku, a to šírením obsahu v prospech maďarského premiéra Viktora Orbána. Uviedla to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu Alliance4europe, angažujúcu sa v boji proti dezinformáciám.
Sieť falošných účtov, spravovaných prevažne z Nigérie a ďalších západoafrických a ázijských krajín, bola systematicky už v minulosti nasadená pred voľbami s cieľom umelo zosilňovať krajne pravicový, proruský a protisystémový obsah, uviedla organizácia v tlačovej správe.
"Prvýkrát bola (sieť falošných účtov) rozpoznaná počas holandských parlamentných volieb v októbri 2025. Odvtedy sa zistilo, že funguje rovnakým spôsobom aj pred maďarskými voľbami v apríli 2026," tvrdil Alliance4Europe.
Podľa mimovládnej organizácie tieto účty konajú automatizovaným a koordinovaným spôsobom, aby manipulovali s algoritmami X a zvýšili viditeľnosť proorbánovských a proruských maďarských účtov tým, že ich systematicky sledujú a masívne zdieľajú ich obsah.
Volebná kampaň v Maďarsku poznamenala obvinenie zo zasahovania zo strany Moskvy, pričom experti uvádzajú dôkazy o pokračujúcom ruskom úsilí podporiť Viktora Orbána. Maďarský premiér, ktorý je pri moci nepretržite od roku 2010, sa nedeľňajších volieb uchádza o piate funkčné obdobie za sebou. Opozičná strana Tisza premiérova proeurópskeho rivala Pétera Magyara má však podľa nezávislých prieskumov veľký náskok pred vládnym Fideszom, dodala AFP.