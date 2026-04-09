Facka pre Orbána priamo na pódiu: Skandovanie o Rusoch ho zaskočilo, musel vyťahovať tromf s Američanmi

ŠOPROŇ – Predvolebný míting maďarského premiéra Viktora Orbána v Šoproni narušila skupina mladých ľudí skandovaním hesla „Rusi domov“. Historický odkaz na protikomunistické povstanie z roku 1956 zaznel v čase, keď premiér čelí kritike za svoju zahraničnú politiku a klesajúcim preferenciám. Podľa najnovších prieskumov ho totiž jeho hlavný rival Péter Magyar začína v súboji o voliča predbiehať.
Kým priaznivci vládnej strany Fidesz zaplnili námestie v Šoproni, časť prítomných mladých ľudí vyjadrila nesúhlas s politikou vlády skandovaním „Ruszkik haza“ (Rusi domov). Informuje o tom portál Telex.hu. Skandovanie zosilnelo vo chvíli, keď premiér vstúpil na pódium. Orbán na situáciu reagoval slovami, že k nepozvaným hosťom sa treba správať ľudsky, a následne sa snažil prítomných presvedčiť o západnom smerovaní krajiny.
Orbán vo svojom prejave odmietol tvrdenia, že Maďarsko je pod jeho vedením v ruskej sfére vplyvu. Ako hlavný protiargument použil nedávnu návštevu amerického viceprezidenta J. D. Vanceho v Budapešti. „Neboli to Rusi, ale Američania, kto navštívil Maďarsko. Spojené štáty sú spojencom Maďarska,“ vyhlásil premiér. Podľa jeho slov návšteva z USA vyvracia všetky podozrenia z nadštandardných vzťahov s Kremľom.
Okrem napätej atmosféry na mítingoch musí vládny Fidesz riešiť aj nepriaznivé dáta. Aprílový prieskum agentúry Iránytű Intézet ukázal, že opozičná strana Tisza, ktorú vedie Péter Magyar, má aktuálne navrch.
Výsledky prieskumu:
- Strana Tisza: 41 % (medzi rozhodnutými voličmi až 50 %)
- Fidesz: 34 % (medzi rozhodnutými voličmi 41 %)
Kampaň postavená na hrozbe vojny
Orbán v Šoproni opätovne varoval pred zvolením „proukrajinskej“ vlády a zdôraznil potrebu ostať mimo konfliktu. Opozíciu označil za probruselskú a vyzval na voľbu pronárodnej vlády, ktorá podľa neho jediná zaručí mier. K víťazstvu a potvrdeniu národnej jednoty podľa vlastných slov potrebuje v nedeľných voľbách získať tri milióny hlasov.
Hoci prieskumy aktuálne prajú opozícii, maďarský volebný systém s jednomandátovými obvodmi môže finálne rozdelenie mandátov v parlamente výrazne ovplyvniť v prospech silnejších regionálnych kandidátov Fideszu.